أمل المنشاوي - أبوظبي

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مواصلة دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاهزية دولة الإمارات لمواجهة المتغيرات والتحديات، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع المحلي والتكنولوجيا المتقدمة، وضمان استمرار إمدادات الطاقة للقطاعات الاقتصادية والمجتمعية.

وتواصل شركة «أدنوك» توسيع مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال برامج تستهدف زيادة الإنفاق داخل الدولة، وتعزيز التصنيع المحلي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا، بالتوازي مع المحافظة على استمرارية إمدادات الطاقة.

وكشفت الشركة، ضمن رسائل احتفالها بعيد الاتحاد الـ55 تحت عنوان «رؤية قيادة وطاقة وطن»، أن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني أسهم في إعادة توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي منذ عام 2018، وتوفير أكثر من 27 ألفاً و500 فرصة عمل للمواطنين في شركات القطاع الخاص.

وتستهدف «أدنوك» إعادة توجيه 220 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يتيح فرصاً جديدة للشركات والمصانع المحلية، ويوسع قاعدة الموردين والمستثمرين المستفيدين من مشروعاتها.

وأوضحت أن برنامج المحتوى الوطني دعم توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً من خلال 95 مصنعاً في الدولة، ما أسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات المشروعات الكبرى، والحد من الاعتماد على الواردات.

وخلال عام 2026، أعلنت «أدنوك» ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم، إلى جانب توفير فرص للتصنيع المحلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتج أساسي، بما يوسع نطاق استفادة قطاعات التصنيع والخدمات والنقل والتكنولوجيا من أعمال الشركة.

وأكدت «أدنوك» أن قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية تستند إلى سنوات من التخطيط والاستثمار في الجاهزية والمرونة التشغيلية، وليس إلى إجراءات مؤقتة يتم اتخاذها عند وقوع التحديات.

وأشارت إلى أن منظومة التداول المتكاملة والقدرات اللوجستية المتطورة، إلى جانب محفظة الأعمال الدولية التابعة لشركة «XRG» في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة، أسهمت في دعم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء داخل الدولة وخارجها.

وحافظت الشركة على استمرار إمدادات الغاز والبنزين والديزل وغاز البترول المسال إلى المنازل والشركات والقطاعات الحيوية في مختلف أنحاء الدولة، بالتزامن مع الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الأسواق العالمية.

كما نسّقت خطط الجاهزية والاستجابة مع الدفاع المدني والجهات الوطنية المختصة، وأجرت تدريبات مسبقة عليها، بما يضمن وضوح الأدوار وسرعة الاستجابة وحماية الأفراد والمنشآت واستمرارية العمليات عند الحاجة.

وتكتسب استمرارية إمدادات الطاقة أهمية اقتصادية، في ظل اعتماد قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والتجارة والمرافق على توافرها، ما يجعل الجاهزية التشغيلية أحد العوامل الداعمة لاستقرار النشاط الاقتصادي.

وفي إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية، وسعت «أدنوك» استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عملياتها، إذ تضم منظومتها أكثر من 200 تطبيق للذكاء الاصطناعي، و70 حالة استخدام للروبوتات في مجالات الحفر والإنتاج والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والشحن.

وتسهم هذه التقنيات في رصد التحديات التشغيلية مبكراً، وتحسين الكفاءة والسلامة، والحد من فترات توقف العمليات، وتسريع اتخاذ القرارات. كما دربت الشركة أكثر من 40 ألف موظف على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار تطوير المهارات اللازمة للعمل في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والبيانات.

ويمتد الاستثمار في الكفاءات الوطنية إلى برامج التعليم والتدريب، إذ استفاد أكثر من 6000 طالب وطالبة من برنامج البعثات الدراسية منذ إطلاقه عام 1974، فيما درّبت أكاديمية «أدنوك» الفنية أكثر من 6500 مواطن ومواطنة.

كما استفاد أكثر من 86 ألف طالب من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات خلال عام 2025، بما يعزز قاعدة المهارات العلمية والتقنية لدى الأجيال الجديدة.

وتشير هذه المؤشرات إلى تعدد مسارات مساهمة «أدنوك» في الاقتصاد الوطني، من خلال الإنفاق المحلي وتوطين التصنيع وتطوير الكفاءات والاستثمار في التكنولوجيا، إلى جانب دورها في توفير إمدادات الطاقة، وهي مسارات تستهدف تعزيز الترابط بين قطاع الطاقة والقطاعات الصناعية والخدمية، ودعم استدامة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه المؤشرات تحول دور «أدنوك» من إنتاج الطاقة وتوفيرها إلى بناء منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة، تجمع بين الجاهزية التشغيلية وتطوير الكفاءات وتوطين التصنيع والاستثمار في التكنولوجيا، بما يدعم قدرة اقتصاد الإمارات على الاستمرار والنمو ومواجهة التحديات المستقبلية.

• 6 آلاف طالب وطالبة استفادوا من برنامج البعثات الدراسية منذ إطلاقه عام 1974، فيما دربت أكاديمية «أدنوك» 6500 مواطن ومواطنة.

• برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني أسهم في توفير 27.5 ألف فرصة عمل للمواطنين في شركات القطاع الخاص.

• برنامج المحتوى الوطني دعم توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً من خلال 95 مصنعاً في الدولة.