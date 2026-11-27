أحمد الشربيني - دبي

تشهد أسواق التجزئة في الإمارات منافسة متزايدة بين المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، مع انطلاق موسم عروض «الجمعة البيضاء»، والذي يشهد توسعاً في نطاق التخفيضات والمنتجات المشمولة مقارنة بالعام الماضي، بنسب تراوح بين 20 و75%، وسط تنوّع في أساليب استقطاب المستهلكين، تشمل سرعة التوصيل ومرونة الدفع والاسترداد النقدي والهدايا والمكافآت.

وتزامنت عروض «الجمعة البيضاء»، التي انطلقت أمس في الأسواق المحلية، مع عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتصل فيها نسب التخفيضات إلى 90% في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في أنحاء دبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

ورصدت «الإمارات اليوم» تنوع أساليب المنافسة بين المتاجر والمنصات، من خلال تمديد فترات التخفيضات لأسابيع، وتقديم هدايا ومكافآت ضمن برامج الولاء، إلى جانب عروض الاسترداد النقدي والتخفيضات المرتبطة باستخدام بطاقات مصرفية محددة، وتوفير خيارات الدفع المرن والتقسيط، فضلاً عن إبراز خدمات التوصيل السريع.

كما تنوّعت المسميات التسويقية للعروض بين «الجمعة الصفراء» و«الجمعة المذهلة» و«الجمعة الكبرى» و«تخفيضات الجمعة»، في حين طرحت متاجر أخرى عروضاً موسمية من دون ربطها مباشرة بمسمى «الجمعة البيضاء».

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن طرح العروض مبكراً، منذ 19 نوفمبر الجاري، وتمديدها حتى نهاية الشهر عبر منصات إلكترونية، وفي متاجر أخرى حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، يتيح فرصاً أكبر للاستفادة من التخفيضات وتوزيع المشتريات على فترات مختلفة، خصوصاً مع تزامنها مع عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

في المقابل، أفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة بأن العروض الحالية أسهمت في زيادة التنافسية وانتعاش الطلب، مع تسجيل نمو في المبيعات بنسب تراوح بين 20 و30%، مقارنة بالفترات السابقة لإطلاق التخفيضات.

إقبال المستهلكين

وقال المستهلك، عصام حسن، إن تنوع عروض «الجمعة البيضاء» وتمديدها لفترات طويلة يتيح للأسر الشراء في أوقات مختلفة والاستفادة بصورة أكبر من التخفيضات، بدلاً من حصر المشتريات في أيام محددة.

وأضاف المستهلك، يوسف محمود، أن «طرح بعض العروض مبكراً وتمديد عروض أخرى حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل يمثلان مزايا إيجابية للمستهلكين، إذ يتيحان لهم الاستفادة من التنزيلات على مراحل، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات الشتوية».

وأوضحت المستهلكة، سهام حامد، أن تنوع العروض بين المنصات الإلكترونية والمتاجر التقليدية يتيح للأسر الاستفادة من مزايا التسوق عبر القنوات المختلفة، وشراء احتياجاتها من المنتجات المتنوعة وفق العروض المتاحة.

وأشار المستهلك، سامح نبيل، إلى أن تزامن عروض «الجمعة البيضاء» مع «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وفّر خيارات أوسع أمام المستهلكين، خصوصاً مع امتداد عدد من العروض حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

نمو المبيعات

وقال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس والأحذية، نايثن راجو، إن «الأسواق تشهد حالياً طلباً متزايداً من المستهلكين على الاستفادة من عروض التخفيضات، سواء المرتبطة بموسم (الجمعة البيضاء) أو عروض (التخفيضات الكبرى)».

وأضاف أن هذه العروض عززت المنافسة بين المتاجر، وأسهمت في توسيع نطاق التخفيضات وزيادة المبيعات بنسب تراوح بين 20 و30%، مقارنة بالفترات التي سبقت انطلاق العروض.

من جانبه، قال مدير المبيعات في أحد متاجر التجزئة، ديليب فيشال، إن «عروض التخفيضات الحالية دعمت نمو مبيعات القطاع بأكثر من 30%»، متوقعاً ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع استمرار العديد من العروض خلال عطلة عيد الاتحاد.

وأضاف مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن «عروض التخفيضات الحالية، المتزامنة مع موسم (الجمعة البيضاء)، تسهم في تنشيط الطلب بقطاع تجارة التجزئة، سواء عبر منافذ البيع التقليدية أو من خلال منصات التجارة الإلكترونية».

وتوقع ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الاتحاد، في ظل استمرار العروض والتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع.

الوعي الشرائي

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «تمديد العروض لفترات طويلة، بالتزامن مع ارتفاع حدة المنافسة بين المنصات الإلكترونية والمتاجر التقليدية، يُمثل فرصة أمام الأسر للاستفادة من خيارات تسوّق أوسع وأسعار أكثر تنافسية».

وأضاف أن تنوّع العروض وأساليب استقطاب المستهلكين يعززان المنافسة على الحصص السوقية والمبيعات، لكنه شدد على أهمية تحلي المستهلكين بالوعي خلال التسوق، من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من متجر ومنصة، والتحقق من الأسعار الفعلية قبل التخفيض، واختيار العروض المناسبة بناءً على القيمة الحقيقية للمنتج، وليس نسبة الخصم المعلنة فقط.