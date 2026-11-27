دبي - الإمارات اليوم

وقّعت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، لتوفير حلول مصرفية ميسرة للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي، وتهدف الشراكة إلى دمج الخدمات المصرفية ضمن إجراءات تأسيس الشركات، بما يسهم في تسهيل إحدى أهم الخطوات الأولى للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تعريف الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب الشركات القائمة، بالخدمات المصرفية التي يقدمها بنك المشرق، وستتمكن الشركات المؤهَلة من تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، مع إعطاء الأولوية لمعالجة هذه الطلبات، وتخصيص مسؤول للتواصل المباشر لمساعدة الشركات في استكمال الإجراءات والرد على استفساراتها.

وقال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا: «تعكس شراكتنا مع بنك المشرق التزامنا بتبسيط تجربة تأسيس الأعمال، وتمكين الشركات من الوصول إلى الخدمات والدعم اللازمين لمزاولة أنشطتها، وتوسيع نطاق أعمالها. ومن خلال تعزيز منظومة شراكاتنا الاستراتيجية، نواصل ترسيخ المزايا التنافسية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي بوصفها وجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى في تأسيس أعمالها والتوسع والنمو في دبي».

من جانبه، قال رئيس المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للأعمال في بنك المشرق، راج تاتافارتي: «تُسهّل الإمكانات الرقمية المتطورة لمنصة (المشرق نيو للأعمال) فتح الحسابات وإدارة المعاملات المصرفية اليومية، وهو ما يتيح للشركات التركيز على نمو أعمالها، ومن خلال تعاوننا مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، سنتيح هذه الحلول الرقمية في السوق، ونقدّم دعماً مخصصاً لعملاء المنطقة الحرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة».