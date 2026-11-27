في سابقة لم تحدث في الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي، اضطر حكم مباراة كربلاء ومستضيفه زاخو إلى إطلاق صافرة النهاية بعد 15 دقائق من انطلاقها بسبب النقص العددي الحاصل في الفريق الضيف نتيجة الإصابة التي لحقت باللاعب السابع، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة الجمعة.

ودخل كربلاء المباراة بسبعة لاعبين فقط، قبل أن يصاب أحدهم ليتقلص العدد إلى ستة، وهو ما لا يسمح به قانون اللعبة وفقاً للمادة الثالثة المتعلقة بالحد الأقصى والحد الأدنى للاعبين المشاركين.

وكان زاخو متقدماً بهدفين من دون رد، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بعد 15 دقيقة على البداية.

ويواجه نادي كربلاء لكرة القدم مشكلات إدارية تتمثل بغياب هيئة إدارية رسمية (مُنتخبة ومؤقتة)، منذ أشهر في وقت لم يتسلّم لاعبو الفريق والجهاز التدريبي مبالغ عقودهم ورواتبهم الشهرية، ما دفع اللاعبين للتغيب عن التدريبات وعدم حضورهم مع وفد فريق كرة القدم لمباراة زاخو.

وكشف كربلاء في بيان أسباب مشاركته بسبعة لاعبين فقط، قائلاً: “إن مشاركة الفريق بهذا العدد المحدود لم تكن قرارا اختياريا أو محاولة للتأثير في مسابقة دوري نجوم العراق، وإنما جاءت نتيجة امتناع أغلب اللاعبين المحترفين والمحليين عن السفر، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، في ظل عجز النادي عن الإيفاء بالتزاماته المالية تجاههم”.

وأضاف: “جذور هذه الأزمة تعود إلى استمرار الفراغ الإداري في النادي، نتيجة عدم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، منذ 43 يوماً، الأمر الذي وضع النادي أمام تحديات مالية وإدارية كبيرة، وعطّل قدرته على إدارة شؤونه وتوفير متطلبات الفريق، رغم المطالبات المتكررة التي أطلقها اللاعبون والملاك التدريبي وجماهير النادي ومحبوّه، من دون أن تجد الاستجابة المطلوبة حتى الآن”.

ويحتل كربلاء المركز العشرين الأخير في الدوري برصيد 7 نقاط من فوز و4 تعادلات و10 هزائم.