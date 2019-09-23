"إعمار " تفتتح فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز " بدبي قريباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم مجموعة إعمار للضيافة ، افتتاح فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" بدبي قريبا، وتُعدّ الإضافة الأحدث إلى قائمة فنادق المجموعة الفاخرة .

وقال أحمد النواوي، المدير العام لفندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" المتصل مباشرة مع دبي مول وبجوار برج خليفة، إن هذا الفندق والشقق الفندقية التابعة له هو الأحدث في إمارة دبي ويُعدّ إضافة نوعية لصناعة السياحة والضيافة الراقية .

ويُعتبر فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" الإضافة السابعة لمحفظة مجموعة إعمار للضيافة، الحائزة على الجوائز، تحت علامة "العنوان للفنادق والمنتجعات" في دبي.

كما يتميز فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز"، المؤلّف من ثلاثة أبراج تضمّ الفندق والشقق السكنية، بموقع مثالي وسط مدينة دبي، مع 193 غرفة وجناحاً في الفندق، تتمتّع كلٌّ منها بإطلالة خلابة على مناظر أفق مدينة دبي الساحر.

ويرتقي فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" بتجارب الترفيه وتناول الطعام من خلال احتضانه لستة مرافق استثنائية لا مثيل لها لتناول الطعام وأماكن السهر الحافلة بالحياة، في ذات الوقت الذي يوفّر "ذا سبا" لضيوفه ملاذاً مثالياً للهدوء والاسترخاء.

ويتسم الفندق بتصميماته الداخلية العصرية، ومرافق الضيافة الفاخرة العالمية المستوى، حيث من المتوقّع أن يُشكّل قريباً الوجهة المُتميّزة الأولى والأكثر جذباً لرواد الأعمال والترفيه، من خلال توفيره لأرقى مرافق الاجتماعات، المناسبات والمعارض. ومن خلال موقعه المُميّز قريباً من مطار دبي الدولي، ارتباطه بجسر لسهولة الوصول إلى برج خليفة ودبي مول، فضلاً عن وقوعه بالقرب من ميدان إعمار، مركز دبي المالي العالمي والعديد من المراكز التجارية الأخرى، سيكون فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" العنوان المثالي للمسافرين من رجال الأعمال والسيّاح .

وعلى مدار العام الماضي 2018، تمكّن أحمد النواوي من القيام بدور فعّالٍ في قيادة عمليات تطوير الفندق واستعدادات ما قبل الافتتاح، ويُعزى إليه الفضل في الارتقاء ودعم مستويات الخدمة والضيافة العالمية المستوى التي تتميّز بها فنادق ومنتجعات العنوان، والتي تسعى على الدوام إلى تقديم تجارب لا تُضاهى للضيوف تحت شعار "حيث تتألّق الحياة".

ومن خلال إدارته لكافة عمليات الفندق التشغيلية يتولى النواوي الإشراف على غرف وأجنحة الضيوف، الشقق الفندقية، فضلاً عن الإسهام في تنويع تجارب تناول الطعام، جنباً إلى جنب مع توظيف مهاراته الاستثنائية لدفع النمو الاستراتيجي وزيادة الإيرادات.