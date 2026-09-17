تدريب 190 ألف شخص في قطاع السياحة عبر «نهج دبي» خلال 9 أعوام

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، دورتين تدريبيتين جديدتين متخصصتين في الاستدامة تحت عنوان: «تدابير الاستدامة الـ27» و«دبي للسياحة المستدامة»، بهدف توسيع نطاق التدريب العملي للعاملين في قطاعي السياحة والضيافة.

وذكرت الدائرة، في بيان أمس، أن الدورتين اللتين تم الإعلان عنهما خلال معرض «سوق السفر العربي 2026»، تندرجان ضمن إطار مبادرات دبي للسياحة المستدامة، وتقدمهما كلية دبي للسياحة عبر منصة «نهج دبي»، لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة لتبنّي أفضل الممارسات البيئية ضمن عملياتهم اليومية، مشيرة إلى أن الدورتين الجديدتين ستتوافران عبر «نهج دبي» اعتباراً من 21 سبتمبر.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، نجحت منصّة «نهج دبي» التابعة لكلية دبي للسياحة في تدريب أكثر من 190 ألف شخص في قطاع السياحة، وتوفير ثلاثة ملايين ساعة تدريبية بمشاركة أكثر من 1475 منشأة.

وأوضحت الدائرة أن إطار «تدابير الاستدامة الـ27» تأتي امتداداً لتطور نهج دبي للسياحة المستدامة، بهدف تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في قطاع الضيافة، حيث بني هذا الإطار على متطلبات الاستدامة الـ19 المعتمدة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي شكّلت منذ إطلاقها عام 2021 الأساس لبرنامج ختم دبي للسياحة المستدامة.

وأضافت أن الإطار المحدّث برفع عدد المعايير الإلزامية من 19 إلى 27 معياراً، موسعاً نطاق الأداء البيئي والاجتماعي المتوقع من الفنادق، ومعززاً دمج الاستدامة في العمليات اليومية، مشيرة إلى أنه اعتباراً من الدورات المقبلة سيجري تقييم الفنادق وفقاً لـ«معايير الاستدامة الـ27» ضمن جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة، بما يعزز دور البرنامج في وضع معيار الضيافة المسؤولة في دبي.

أما دورة «دبي للسياحة المستدامة» فأفادت الدائرة بأنها تعرّف المشاركين بالمبادئ الرئيسة للاستدامة، بما في ذلك الاستهلاك المسؤول للموارد، وإدارة النفايات وممارسات الاقتصاد الدائري، والعمل المناخي، ودور قطاع الفنادق والفرق الخضراء في بناء منظومة مستدامة للسياحة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ورئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في الدائرة، يوسف لوتاه: «يمثّل إطار عمل (تدابير الاستدامة الـ27) خطوة مهمة نحو تطوير مفهوم الضيافة المستدامة في دبي، حيث يوسّع نطاق المتطلبات الأساسية الـ19 المعتمدة سابقاً، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء البيئي والمجتمعي في قطاع الضيافة».