معارض وتركيبات فنية وتجارب تفاعلية في «أسبوع دبي للتصميم»

تنطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة من «أسبوع دبي للتصميم» في حي دبي للتصميم، خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر، ببرنامج يضم معارض وتركيبات فنية وورش عمل وجلسات حوارية وتجارب تفاعلية، بمشاركة مصممين ومعماريين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم.

ويقام الحدث بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، ويتناول دور التصميم في تطوير المجتمعات والمساحات المشتركة، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في المجالات الإبداعية.

ويشهد الأسبوع تنظيم معرض «داون تاون ديزاين» خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، بمشاركة علامات تجارية عالمية وإقليمية، إلى جانب عرض أعمال لمصممين إماراتيين ومواهب ناشئة.

كما يتضمن البرنامج مبادرة «أبواب»، التي تقام هذا العام تحت عنوان «بعبارات أخرى»، وتستكشف العلاقة بين اللغة والتصميم، فيما تركز مسابقة «الأشغال المدنية» على موضوع «مناخات المكان»، من خلال مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» الفائز بالمسابقة، والذي صممه استوديو «NAO Architects» في دبي.

وينظم معرض المصممين الإماراتيين، بدعم من «دبي للثقافة»، تحت عنوان «إرث الغد»، ويسلط الضوء على توظيف الموروث الثقافي والحرفي في التصميم المعاصر.

ويشمل البرنامج أيضاً تركيبات فنية ومعارض متخصصة في العمارة والتكنولوجيا والحرف، إلى جانب مشاركة منصة «بينتريست» للمرة الأولى، وتنظيم سوق أسبوع دبي للتصميم يومي 7 و8 نوفمبر، بمشاركة شركات محلية وصناع مستقلين، مع عروض حية وأنشطة عائلية.

وفي سياق الحراك الذي يشهده قطاع التصميم في الإمارة، افتتحت «زوما ديزاين كونسلتنتس» (Zuma Design Consultants)، المتخصصة في الاستشارات التصميمية والسجاد والحلول الداخلية، مركزاً جديداً لتجربة التصميم في مقرها الرئيسي بدبي.

ويستهدف المركز المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمطورين العقاريين والعملاء الأفراد، ويتيح لهم الاطلاع على مجموعات الشركة من السجاد والتعرف إلى الخامات وطرق التصنيع ومستويات الحرفية، فضلاً عن استكشاف خيارات التصميم المخصصة للمساحات السكنية ومشاريع الضيافة.

ويأتي افتتاح المركز في ظل توسع البنية التحتية المخصصة للصناعات الإبداعية في دبي، ومن بينها حي دبي للتصميم (d3)، الذي تأسس عام 2013، ويضم أكثر من 550 شريكاً و10 آلاف متخصص، إلى جانب أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية في مجالات التصميم والأزياء والتجزئة.

وتعمل «زوما ديزاين كونسلتنتس» في مجالات الاستشارات التصميمية والتصميم المعماري والداخلي وتصميم المنتجات والمساحات الخارجية، وتقدم حلولاً تشمل السجاد المصمم حسب الطلب، إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع ضيافة.

وقالت الشريكة المؤسسة في الشركة، ماليكا راو، إن السجاد يشكل جزءاً أساسياً من الهوية التصميمية للمساحات، وليس مجرد عنصر يضاف في المراحل النهائية من التصميم. وأضافت أن المركز الجديد يتيح للعملاء والمتخصصين التعرف إلى هذه الرؤية واستكشاف مجموعات الشركة وخياراتها.

من جانبه، قال الشريك المؤسس، زوبين راو، إن الشركة ركزت منذ انطلاق أعمالها في مشاريع السجاد بدبي على الجمع بين الرؤية التصميمية والخبرات التصنيعية، مشيراً إلى استمرار هذا النهج في المشاريع السكنية الخاصة ومشاريع الضيافة واسعة النطاق.

وأضاف أن الشركة تركز على جودة الخامات ودقة التنفيذ والحرفية، لضمان توافق كل قطعة مع الطابع التصميمي للمساحة التي تُنفذ من أجلها ومتطلباتها.