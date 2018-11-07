إفتتاح فندق "أنداز كابيتال جيت أبوظبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "حياة للفنادق" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: H) اليوم عن افتتاح فندق "أنداز كابيتال جيت أبوظبي" الذي يعتبر أول فندق يحمل علامة "أنداز" في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك ضمن برج "كابيتال جيت" المائل الشهير في أبوظبي، وسيقدم فندق "أنداز كابيتال جيت أبوظبي" للنزلاء والضيوف خدمة فندقية مستلهمة من الثقافة المحلية، وتمنحهم شعوراً بالراحة والانتماء منذ لحظة وصولهم.

وتعليقاً على الافتتاح، قال ستيوارت ديسن، المدير العام لفندق "أنداز كابيتال جيت أبوظبي" ونائب رئيس مجموعة "حياة للفنادق" في أبوظبي ومصر والأردن: "يجسّد افتتاح ’أنداز كابيتال جيت أبوظبي‘ محطة هامة في مسيرة مجموعة ’حياة للفنادق‘، كما يعزز مكانتها لدى زوار المدينة والمقيمين فيها نظراً للتوافق والتقارب الكبير بين نهج ’أنداز‘ وثقافة مدينة أبوظبي، ويعكس هذا الفندق الغنى التاريخي والثقافي لمدينة أبوظبي النابضة بالحياة، ويتجلى التعبير عن الإرث الثقافي العريق لدولة الإمارات داخل الفندق من خلال الأعمال الفنية، حيث سيحتضن الفندق معرضاً فنياً دائماً يضم تشكيلة من الأعمال الفنية لفنانين إماراتيين ومحليين ،ويحتفي بالمنتوجات التقليدية التي تشتهر بها دولة الإمارات العربية المتحدة".

هذا ويشغل فندق "أنداز كابيتال جيت أبوظبي" الطوابق من 18 حتى 33 من مبنى "كابيتال جيت" المائل الشهير، ويضم 189 غرفة وجناح، وهو الفندق الأكثر ميلاناً في العالم بمقدار 18 درجة، وتماشياً مع فنادق علامة حياة كوجهات رائدة لاستكشاف الثقافات المحليّة، سيصحب الفندق ضيوفه في رحلة لاستكشاف الحضارة العريقة لدولة الإمارات وهويتها وتاريخ نشأتها، ليتجسّد ذلك في التصاميم الفنية التي تزيّن أرجاء الفندق.

وفي كل ركن من أركان الفندق، يمكن للضيوف التعرف على قصص أربعة من الرموز الثقافية الإماراتية، والتي تم اختيارها للقوة والعراقة التي تتمتع بها في الثقافة الإماراتية، ومن بينها ’المشربية‘ وهي عبارة عن زخارف خشبية متشابكة تزين النوافذ، و’الخط‘، الذي يعبر عن فن الخط الإسلامي الرائع؛ ونسيج ’السدو‘ المحلي التقليدي، بالإضافة إلى الزخارف المستوحاة من أشجار النخيل.

الجاذبية الفنية

يستمتع الضيوف عند دخولهم ردهة الفندق بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لفنانين محليين موهوبين، وتقدّم هذه الأعمال المميزة لمحة عن التاريخ العريق والثقافة المحليّة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأما الطابق الأرضي فهو عبارة عن مساحة فنية دائمة توفر للضيوف تجربة رائعة لاستكشاف هذه الثقافة الغنية خلال فترة إقامتهم، وتنفرد كل غرفة بأعمال فنية فريدة لتمنح الضيوف فرصة للانسجام مع ثقافة المنطقة خلال إقامتهم المريحة في الفندق.

تجارب الضيوف

ينبعث دفء الضيافة العربية ورقيها من التفاصيل الصغيرة في تصاميم غرف الفندق وأجنحته الفاخرة من فئة الخمسة نجوم، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية مختلف متطلبات الضيوف والمسافرين العصريين، وتتميز جميع الغرف بإضاءة طبيعية بفضل النوافذ الزجاجيّة الواسعة التي تمتد من الأرضية إلى السقف، والتي توفر إطلالات على أفق المدينة، كما تم تجهيز جميع غرف الضيوف بوسائل الراحة، مثل ملابس ’أنداز‘ المريحة التي ابتكرها المصمم الإماراتي عيسى ولا، والذي تم تكليفه لتصميم تشكيلةٍ حصرية من الملابس الملونة التي تهدف إلى إثراء معايير الذوق العربي الأصيل، ويمكن للضيوف ارتداء هذه الملابس أثناء إقامتهم المريحة في الفندق، كما يمكنهم شراؤها كهدايا تذكارية بعد انتهاء تجربة إقامتهم.

ويجسّد الابتكار والتأثّر بالثقافة الإماراتية محور تركيز علامة ’أنداز‘ ويتجلى ذلك بوضوح تام في وجهات الضيافة والمطاعم التي يحتضنها الفندق، والتي تسهم في إثراء أصالة تجارب الضيوف، حيث يقدّم مطعم ’18 دجريز‘ للضيوف فرصة تذوق الأطباق المتوسطية والتي يتم تحضيرها باستخدام المكونات المحلية الطازجة، كما تعد ردهة الفندق وجهة مثالية للتواصل الاجتماعي والتعارف بين النزلاء والضيوف والمقيمين في مدينة أبوظبي، وتذوق تشكيلة من المشروبات والأطباق الغنية بالنكهات الأصيلة.

وبالانسجام مع أهداف علامة ’أنداز‘ الرامية إلى توفير تجارب ملهمة تعزز انسجام الضيوف مع روح الثقافة المحلية، يعكس الفندق الجديد الإرث العريق للمدينة، وهو ما يبدو جليّاً في مختلف مرافقه، ولا سيما منتجع ’رايانا سبا‘ الصحي الخاص الواقع في الطابق 19 ،ويتميز بتوفير إطلالات بانورامية على مدينة أبوظبي، ويوفر هذا المنتجع مجموعة من مرافق الراحة والخدمات العلاجية لاستعادة النشاط والحيوية، ويضم مركزاً للياقة البدنية وحوض سباحة خارجياً معلقاً، وحوض مياه ساخنة.

وتحتفي’حياة‘ بعلامتها الرائدة لأسلوب الحياة الفاخرة بالثقافة المحلية والتنوع والتجارب الفريدة والعصرية من خلال فنادقها المنتشرة في كبرى مدن العالم، مثل لندن ونيويورك وطوكيو وشنغهاي، وتماشياً مع روح العلامة التجارية المتمثلة في بثّ الحياة في المناطق المحيطة بمنشآتها ومرافقها.