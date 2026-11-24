أبوظبي - وام

أعلنت 26 مؤسسة مالية كبرى، تدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار، خططاً لتأسيس حضور لها في سوق أبوظبي العالمي خلال العام الجاري، وذلك خلال ملتقى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد في نيويورك، فيما تشكل المؤسسات الأمريكية أكثر من نصف هذه المجموعة.

وتعكس الخطط توسع اهتمام المؤسسات المالية الدولية بسوق أبوظبي، في ظل تنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتوجه شركات ومؤسسات عالمية إلى اتخاذ الإمارة مركزاً لعملياتها في المنطقة.

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اختتام برنامج من اللقاءات الاستثمارية والتجارية في نيويورك، تمحور حول النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي للاستثمار، إلى جانب برنامج «التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية»، بهدف بحث فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وشارك في البرنامج ممثلون عن جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية في أبوظبي، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب جهات أخرى.

توسع المؤسسات المالية

وشملت المؤسسات التي أعلنت خططها «بين كابيتال» و«بلو أول»، فيما افتتحت «كابيتال جروب»، إحدى شركات إدارة الاستثمارات العالمية، أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبوظبي خلال الأسبوع الجاري.

كما تعمل مجموعة الخدمات المالية العالمية «ستيت ستريت» على افتتاح مركز عمليات جديد في مدينة العين، في خطوة تعكس توسع أنشطة المؤسسات المالية الدولية في الإمارة.

واستقطب ملتقى أبوظبي للاستثمار، الذي أقيم في نيويورك، أكثر من 460 مشاركاً من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والاستثمار، وناقش أربعة محاور رئيسية شملت الابتكار الغذائي، ورأس المال العالمي، والتطوير العمراني والتجارب، والذكاء الاصطناعي.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، إن العلاقات الإماراتية الأمريكية تقوم على تعاون مؤسسي وروابط اقتصادية ممتدة، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين تتوسع لتشمل الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة.

وأضاف أن الجمع بين التكنولوجيا الأمريكية والخبرات الصناعية المتقدمة، من جهة، والقدرات الاستثمارية والبنية التحتية وإمكانات الوصول إلى الأسواق العالمية التي توفرها أبوظبي، من جهة أخرى، يتيح فرصاً لتطوير صناعات جديدة وتعزيز سلاسل الإمداد وفتح مجالات إضافية للنمو.

لقاءات وشراكات تجارية

وفي إطار الزيارة، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبر برنامج «التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية»، 42 لقاء أعمال جمعت شركات من أبوظبي بقيادات تنفيذية ومستثمرين وشركاء محتملين في الولايات المتحدة، لبحث فرص الشراكات التجارية والاستثمارية ودخول السوق الأمريكية والتوسع الدولي.

كما شارك مجلس أبوظبي للشركات العائلية في لقاءات مع مؤسسات أمريكية عاملة في مجالي الأعمال والتعليم، لبحث التعاون في تطوير القيادات وريادة الأعمال وإعداد الجيل القادم لتولي مسؤوليات إدارة الشركات العائلية.

ونظمت غرفة أبوظبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية - أبوظبي، طاولة مستديرة بعنوان «من رأس المال إلى القدرات: الشراكات الإماراتية الأمريكية في الصناعة والأمن الغذائي والاستثمار»، بمشاركة أكثر من 40 من قيادات الأعمال، لمناقشة فرص التعاون في الصناعات المتقدمة والأمن الغذائي والتقنيات المرتبطة بهما، إلى جانب فرص توسع الشركات الأمريكية في أسواق المنطقة انطلاقاً من أبوظبي.

ووفقاً للبيانات المعلنة، ارتفعت عضوية الشركات الأمريكية في غرفة أبوظبي بنسبة 20.2% بين عامي 2024 و2026، بما يعكس زيادة حضور الشركات الأمريكية في الإمارة.

مقومات الاستثمار والتجارة

وتستند أبوظبي في استقطاب المؤسسات والشركات الدولية إلى بنيتها التحتية وبيئة الأعمال وإمكانات الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في الإمارة، والتي تتجاوز قيمتها 1.9 تريليون دولار، وفقاً للبيانات الواردة في الإعلان.

كما تتيح شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات فرصاً إضافية للشركات العاملة في الإمارة للوصول إلى الأسواق الدولية.

ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار خدمات تسهيل الاستثمار وتطوير الشراكات ومساندة الشركات في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل الأغذية والمياه وعلوم الحياة والتنقل الذكي وذاتِي القيادة والخدمات المالية.

ويأتي البرنامج في إطار تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 55 مليار دولار في عام 2025، بنمو نسبته 16% مقارنة بعام 2024.