«ليالي الفن» في دبي.. 600 حكاية إبداعية ترويها ثقافات العالم

يستضيف مركز دبي المالي العالمي النسخة الـ22 من فعالية «ليالي الفن» لغاية 15 نوفمبر 2026، حيث يتحوّل «جيت فيلج»، على مدار أربعة أيام، إلى ملتقى مفتوح للاحتفاء بالفنون، يضم أكثر من 600 عمل فني، ويجمع نخبة من المواهب الإماراتية والعالمية ضمن برنامج متنوّع يشمل الأعمال التركيبية التفاعلية، والمعارض، وورش العمل، والعروض الحية، وتُقام الفعالية بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لتوفير منصة للتعبير والتبادل الفني، والاحتفاء بالمشهد الثقافي المتنامي في الإمارة.

يُشارك في نسخة هذا العام فنان البوب آرت البرازيلي، روميرو بريتو، الذي يُعد واحداً من أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين عالمياً، ووُلد بريتو في البرازيل، وانتقل لاحقاً إلى ميامي، حيث أسس «حركة الفن السعيد» العالمية، التي تسعى إلى نشر السعادة والمرح والتفاؤل من خلال لغة بصرية مميزة بألوانها الزاهية وخطوطها الجريئة وأشكالها الواضحة. وفي أولى مشاركاته ضمن «ليالي الفن»، التي تُقام بالتعاون مع متجر «ذا كولريتور» الفني الكائن في «جيت أفينيو»، يحمل بريتو إلى «جيت فيلج» فلسفته الفنية القائمة على أهمية إتاحة الفن ومشاركته مع أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، ليمنح الزوار تجربة فنية تحتفي بالفرح، وتعزز التواصل الإنساني، وتلهم التغيير الإيجابي.

وللمرة الأولى، تتوسّع فعاليات «ليالي الفن» إلى خارج «جيت فيلج»، من خلال عرضين ضوئيين مميزين يضيئان واجهة «ذا جيت» في مركز دبي المالي العالمي، وتشهد أمسية الافتتاح عرضاً ضوئياً يحتفي بالمؤتمر الدولي للفنون الإلكترونية (ISEA2026)، يليه عرض لأعمال الفنان روميرو بريتو بألوانها الزاهية وتصاميمها المميزة، لتتحوّل واجهة أحد أبرز المعالم المعمارية في دبي إلى مساحة جديدة للإبداع الفني.

وتشهد النسخة الـ22 من الفعالية أيضاً تخصيص ركن فني للاحتفاء بالتراث الإماراتي، تم تطويره بالتعاون مع «دبي للثقافة» و«استديو بذور الإبداع»، الاستوديو الإبداعي المحلي الذي يتخذ من حي دبي للتصميم مقراً له. ويقع الركن أمام مطعم «غايا» في «جيت فيلج»، ويضم ثلاثة أعمال تركيبية تفاعلية تحتفي بالتقاليد الإماراتية من خلال مزج التراث بالفن والتكنولوجيا.

وإلى جانب ركن التراث الإماراتي، يضم برنامج الفنون البصرية مجموعة من المعارض المستقلة التي تستكشف مفاهيم الهوية والجذور والرؤية، وفي هذا الإطار تقدّم الفنانة الإماراتية، علياء بنت سلطان، عملاً فنياً بعنوان «قوة مستقبلنا من قوة جذورنا»، تسلط من خلاله الضوء على أهمية التواصل بين الأجيال، وتحتفي بدور المعرفة المتوارثة في بناء المجتمع المعاصر، كما تستعرض الفنانة كيرا ميلنيكوفا عملاً بعنوان «الهندسة التي تجمعنا»، تستكشف من خلاله الذاكرة والتوازن والمشهد الثقافي المتغير في دبي.

ويتضمن البرنامج أيضاً عدداً من المعارض التي ينظمها معرض «نساء على جادة الفن» ومركز دبي العالمي للفنون، بما يعزز تنوّع التجارب الفنية التي تقدمها الفعالية. كما يحظى الزوار بفرصة مشاهدة عمل للفنان العالمي توم لونر، ما يثري الحضور الدولي للفعالية.

واحتفاءً بجمال الكلمة المكتوبة، يقدّم الفنان الإماراتي، محمد التميمي، عروضاً حية لفن الخط العربي بعنوان «جذور وطموح»، مستلهماً رؤية وكلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتجسد أعماله، بحروفها الانسيابية الضخمة، تطور الخط العربي من أساليبه الكلاسيكية إلى أشكال معاصرة للتعبير والسرد البصري.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، صالح العقربي: «للفن قدرة استثنائية على جمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وأصولهم، وهذا ما يمنح ليالي الفن طابعها الخاص. وإلى جانب احتفائنا بتراثنا الإماراتي الغني، يسرنا أن نستضيف فنانين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم الفنان العالمي الشهير روميرو بريتو، الذي تضفي أعماله لمسة من المرح والتفاؤل، ونتطلع من خلال هذه الفعالية إلى توفير مساحة إبداعية تحتفي بالتقاليد، وتعزز التواصل بين الثقافات، وتتيح للجميع فرصة استثنائية للاستمتاع بالفن».

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومركز دبي المالي العالمي في تنظيم «أمسيات ليالي الفن» تجسد الالتزام المشترك بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع، وإثراء مشهدها الفني، وتمكين المواهب الإبداعية من الوصول إلى آفاق وفرص جديدة.

وأضافت: «تُمثل هذه الأمسيات منصة حيوية للحوار والتبادل الثقافي، ومساحة تتيح للفنانين استكشاف أساليب جديدة للتعبير الإبداعي، وتوسيع شبكاتهم المهنية، وتعزيز حضورهم على الساحة الفنية. ونعتز بمشاركتنا في هذه النسخة من خلال تقديم أعمال فنية تفاعلية تستلهم عناصرها من الموروث الإماراتي، وتعيد تقديمها برؤى معاصرة تمزج بين الفن والتكنولوجيا، بما يعكس ثراء هويتنا الثقافية وقدرتها على إلهام أشكال جديدة من الإبداع. ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز طاقات المواهب المحلية، وتشجيع التجريب والابتكار».

ورش إبداعية

يمكن لزوار الحدث المشاركة في سلسلة من ورش العمل الإبداعية، التي ينظمها غاليري «ذا جام جار»، والتي تتيح لهم فرصة استكشاف مجالات فنية متنوّعة، مثل الفن التجريدي وفن الطباعة والخط. وصُممت ورش العمل لتناسب مختلف الاهتمامات والقدرات، ولتشجيع المشاركين على إطلاق إبداعاتهم والتعبير عنها طوال أيام الفعالية.

عروض موسيقية

يضم برنامج «ليالي الفن» عروضاً موسيقية حية تضفي مزيداً من الحيوية على أجواء المساحات المفتوحة وتشمل أبرز العروض أمسية الافتتاح التي تحييها عازفة التشيلو الإماراتية الموهوبة، إلهام المرزوقي، تليها على مدار أيام الفعالية عروض لنخبة من الموسيقيين، بمن فيهم سينثيا خبصة، وورد أحمد، وخليل مراد.

صالح العقربي:

. للفن قدرة استثنائية على جمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وأصولهم، وهذا ما يمنح «ليالي الفن» طابعها الخاص.

شيماء السويدي:

. تمثل أمسيات «ليالي الفن» منصة حيوية للحوار والتبادل الثقافي، ومساحة تتيح للفنانين استكشاف أساليب جديدة للتعبير الإبداعي.