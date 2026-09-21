فعالية لتعزيز تمويل شركات التكنولوجيا الناشئة

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع شركة «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، فعالية مخصصة لتعزيز فرص تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة.

وجمعت الفعالية مؤسسي سبع شركات ناشئة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي مع فريق الاستثمار في «أوراسيا كابيتال» وبرنامجها الاستثماري «ساندبوكس»، حيث قدموا عروضاً حول نماذج أعمال شركاتهم وحلولها وخططها للنمو والتوسع، بهدف الحصول على تمويل استثماري، وتلقوا ملاحظات فورية بشأن متطلبات المراحل اللاحقة من عملية التقييم والاستثمار المحتمل. وأثمرت الجلسة تأهل عدد من الشركات الناشئة إلى المرحلة التالية من عملية التقييم لدى «أوراسيا كابيتال»، مع إمكانية الاستفادة من برنامج «ساندبوكس» لتسريع مسارات نموها.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «نحرص على توفير مسارات عملية وفعّالة تُمكّن شركات التكنولوجيا الناشئة من التواصل مباشرة مع المستثمرين المحتملين، والاستفادة من فرص الوصول إلى رأس المال والخبرات التي تدعم نموها وتوسعها. ونلتزم بدعم نمو منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد الرقمي».

من جانبه، قال شريك أول في «أوراسيا كابيتال»، جوليان بلوزو: «نؤمن بأن تمويل الشركات الناشئة يحقّق أثراً أكبر عندما يقترن بالخبرة والتوجيه والوصول إلى منظومة استثمارية تدعم تطورها. ويعكس تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حرصنا على اكتشاف الشركات التكنولوجية الواعدة، وتمكينها من تطوير نماذج أعمالها وتسريع نموها وتوسّعها انطلاقاً من دبي، بما يُسهم في تعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في الإمارة».

وضمت قائمة الشركات المشاركة في الفعالية كلاً من: «أراكان»، وهي منصة تكنولوجية إماراتية تقدم حلولاً رقمية تدعم الشركات في مجالات الامتثال والمتطلبات المؤسسية والعمليات ذات الصلة؛ و«دونو»، وهي منصة تساعد جهات الإقراض على تقييم وفهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و«يونيا»، وهي منصة للذكاء الاصطناعي تتيح للشركات نشر أدوات ذكاء اصطناعي مساعد تحمل علاماتها التجارية. كما شملت الشركات «ريايتاك»، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الصحية ومقرها الإمارات؛ و«أيفلين»، وهي منصة للذكاء الاصطناعي توفر قدرات متقدمة عبر الحوسبة السحابية أو التشغيل داخل مقرات المؤسسات؛ و«سينسي» وهي شركة ناشئة في تكنولوجيا العطور تطور حلولاً رقمية لتقنيات الروائح والتجارب الحسية ضمن مفهوم «إنترنت العطور»؛ و«كوجنيفر»، وهي منصة تستخدم تدعم أتمتة سير العمل والعمليات المؤسسية.