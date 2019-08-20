إيفيان السويسرية الملاذ الأمثل للاستجمام

المصدر: لوزان - الإمارات اليوم



تستقطب مدينة إيفيان الساحرة، المجاورة لمدينة لوزان السويسرية , السياح من مختلف انحاء العالم خاصة في فصل الصيف، حيث الطبيعة الخلابة والمنتجعات الصحية الأروع على الإطلاق.

وتعرف مدينة ايفيان حول العالم بمياهها العذبة الغنية بالمعادن، بالإضافة إلى كونها أحد المدن الثقافية الغنية بمبانٍ أثريةٍ يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتتضمن الحمامات الحرارية القديمة، ومعرض "بوفيت كاشا"، والكازينو، والفنادق الأثرية الفاخرة وفيلا لوميير حيث تقع قاعة المدينة.

كما تشتهر بكونها مدينة الاستجمام والمنتجعات الصحية، وتستقطب المسافرين بهدف الاستجمام أو الاستمتاع بالأنشطة الشاطئية أو حضور المؤتمرات والندوات، أو ممارسة الأنشطة الرياضية، أو السياحة الثقافية. وتقدم المدينة طيفًا واسعًا من التجارب الذوقية الفاخرة والأطباق الشهية التي تتألف من مكونات طازجة مستخلصة من البحيرة وجبالها.

وقال والتر لوزر، مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان : "يمكن للسياح والمقيمين في مدينة لوزان الاستمتاع برحلة مثالية برفقة أصدقائهم وعائلاتهم نحو مدينة إيفيان الساحرة التي تبعد مسافة 35 دقيقة بواسطة القارب عن لوزان".

واضاف: "من المؤكد أن هذه الرحلة الممتعة نحو إيفيان ستنال إعجاب السياح الخليجيين، فهي مدينة الاستجمام الساحرة التي تجمع ما بين المواقع الجميلة والثقافة الغنية والضيافة الفرنسية الأصيلة في آن واحد".

يذكر ان إيفيان تقع على الساحل الجنوبي لبحيرة جنيف