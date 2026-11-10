نجم برشلونة راكيتيتش: أنا من عشاق دبي.. وأستمتع بأجوائها مع عائلتي

كشف نجم الكرة الكرواتية وبرشلونة السابق، إيفان راكيتيتش، أن دبي تحظى بمكانة خاصة لديه وأنه من محبي المدينة ويحرص على زيارتها منذ سنوات، للاستمتاع بأجوائها برفقة عائلته وأطفاله، معرباً عن تطلعه إلى العودة إليها قريباً، في ظل وجود مكاتب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» في دبي.

وقال راكيتيتش، في مقابلة خاصة مع «الإمارات اليوم»، إنه زار دبي مرات عديدة على مدار السنوات الماضية، وأصبحت مكاناً مميزاً بالنسبة إليه ولعائلته، مضيفاً: «أنا من المعجبين كثيراً بدبي، وأستمتع دائماً بزيارتها، إنها مكان خاص جداً بالنسبة لي ولعائلتي وأطفالنا، وآمل أن أكون هناك مجدداً قريباً، خصوصاً أن رابطة الدوري الإسباني لديها مكاتب في دبي أيضاً، أتطلع إلى الاستمتاع بالمدينة والالتقاء بمزيد من الجماهير، ومتابعة أجواء لا ليغا من دبي».