أول مستلم لهواتف آيفون 18 في الدولة: سعيد وأنا الأول للعام الثاني على التوالي

عبر أول مستلم لهواتف "آيفون 18" في متجر "آبل" بدبي مول الباكستاني محمد شاكر عن سعادته بكونه أول شخص يحصل على الهاتف في الدولة.

وقال لـ "الإمارات اليوم": سعيد بشرائي ثلاثة هواتف جديدة، وكوني أول من يحصل على هاتف آيفون الجديد في الدولة للسنة الثانية على التوالي".

وقام شاكر بشراء ثلاثة هواتف آيفون جديدة لكنه لم يكشف عن مواصفاتها.

وكان شاكر هو أول من قام بشراء هاتف آيفون 17 فور طرحه بالدولة العام الماضي.