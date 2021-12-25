محركات.. 8 مواصفات جديدة في طرازي نيسان «باترول» و«باثفيندر» 2022

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت شركة «نيسان الشرق الأوسط»، أخيراً، عن إطلاق طرازين جديدين لسياراتي نيسان «باترول» و«باثيفندر» من موديلات عام 2022، المقررة إتاحتهما في أسواق الدولة.

وكشفت الشركة أن الطرازين تم إطلاقهما بمواصفات جديدة ومطورة، فتأتي سيارة «باثفيندر 2022» التي توصف بكونها جديدة كلياً للمرة الأولى في المنطقة مع إعادة تصميمها بالكامل، فيما تشتمل نسخة سيارة نيسان «باترول 2022»، التي طرحت في إطار للاحتفال بالذكرى الـ70 لعمليات إطلاقها، على مواصفات جديدة.

وتمتاز السيارتان بتاريخ عريق في قطاع المركبات بالأسواق المحلية والخليجية، فسيارة «باترول» اكتسبت شهرة منذ بدايات طرحها في المنطقة عام 1956، بقدراتها على السير في التضاريس الجغرافية الصعبة، مع اتسامها بمواصفات الراحة عبر مقصورتها الداخلية الواسعة، فيما سجلت سيارة «باثفيندر» شهرة واسعة بالأسواق منذ بدايات طرحها عام 1987.

وتشتمل السيارتان على خصائص جديدة، سواء عبر التصميم الخارجي أو في الشكل والوظائف التقنية بالمقصورة الداخلية.

للإطلاع على أبرز المواصفات الجديدة في الطرازين، يرجى الضغط على هذا الرابط.