بسعر يبدأ من 1100 درهم.. أبل تطلق هوم فيو

بدأت أبل اليوم الثلاثاء عرض مجموعة جديدة من منتجات المنزل الذكي، بما في ​ذلك جهاز يشبه آيباد أطلقت عليه اسم هوم فيو ومصمم للتعليق على الجدران أو وضعه على أسطح الطاولات، ‌وسيعرض المساعد الافتراضي سيري ​المطور بالذكاء الاصطناعي.

ويبدأ سعر جهاز هوم فيو من 299 دولاراً (نحو 1100 درهم)، على أن يبدأ شحنه الشهر المقبل. ويمثل أحدث دخول لأبل إلى سوق شديدة التنافسية للأجهزة المنزلية المتصلة. وسيضم شاشة سبع بوصات وتقنية للتعرف على الوجوه، وسيساعد المستخدمين على التحكم في أجراس الأبواب وأجهزة تنظيم الحرارة والأقفال الذكية، في سوق خاضت فيه أبل تجارب على مدى عقد من الزمن دون تحقيق نجاح كبير.

وتطلق أبل هذه المنتجات في محاولة منها للتصدي لتحديات المنافسين، بما في ذلك المنافسين التقليديين مثل ⁠أمازون.كوم التي استثمرت بكثافة في مكبرات الصوت إيكو وأجراس الأبواب رينج وأطلقت الأسبوع الماضي أجهزة لوحية متميزة، بالإضافة إلى شركات ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه.آي التي لديها طموحات خاصة في مجال الأجهزة.

ويولي المستثمرون اهتماماً أكبر لمبيعات أجهزة أبل بحثاً عن النمو، إذ تعرضت إيرادات الخدمات في الشركة لضغوط تنظيمية.

وطورت أبل قدرات سيري هذا الصيف بمساعدة ‌من غوغل، لكن محللين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة تنافسية كافية لجذب المستهلكين إلى سوق مزدحمة بأجهزة المنزل المتصل.