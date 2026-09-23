عند محاولة سرقته.. آبل تطوّر ميزة لقفل آيفون تلقائياً

تعمل آبل على تطوير ميزة أمنية جديدة تتيح لهواتف آيفون قفل نفسها تلقائياً عند رصد حركة تشير لانتزاع الهاتف من يد صاحبه.

وكشفت أكواد برمجية بأحدث إصدار تجريبي من نظام "iOS 27.2" أن العمل لا يزال مستمراً على الميزة التي تحمل اسم "AutoLock".

وتعتمد الميزة على مستشعرات الهاتف لاكتشاف الحركات المفاجئة، كما يمكنها الاستعانة بساعة آبل المقترنة بالجهاز لرصد ابتعاده فجأة عن المستخدم، وفقاً لتقرير نشره موقع "MacRumors".

وعند الاشتباه بالسرقة، يُتوقع قفل آيفون تلقائياً وتفعيل "حماية الجهاز المسروق"، التي تفرض المصادقة البيومترية للوصول للبيانات الحساسة، مثل كلمات المرور وبطاقات الائتمان المخزنة، إلى جانب تأخير بعض الإجراءات الأمنية الحساسة، ومنها تغيير كلمة مرور حساب آبل.

ولم تعلن آبل رسمياً حتى الآن موعد إطلاق "AutoLock" أو ما إذا كانت ستطرحها للمستخدمين قريباً، إلا أن ظهور أكواد جديدة مرتبطة بها في الإصدار التجريبي من "iOS 27.2" يشير إلى استمرار تطوير الميزة داخلياً.