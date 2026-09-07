هواوي تطلق هاتفاً ذكياً جديداً قابلاً للطي مرتين

أطلقت ​شركة هواوي اليوم الاثنين نسخة جديدة من هاتفها ‌الذكي ​الرائد القابل للطي في محاولة منها للدفاع عن صدارتها بسوق الهواتف الفاخرة الصينية في مواجهة شركتي أبل وشاومي اللتين ستكشفان أيضا عن منتجات جديدة.

ويمكن طي الهاتف (ميت إكس.تي2) الجديد مرتين ليصبح بحجم شاشة جهاز لوحي، ويحتوي على الشريحة (كيرين 9050 برو) الجديدة من هواوي.

لكن الهاتف "ثلاثي الطي" ليس رخيصا، فالأسعار تبدأ من 19999 يوانا (2980 دولارا)، بينما تبلغ تكلفة أغلى نسخة ‌من هذا الإصدار 24999 يوانا (3725 دولارا). وستبدأ المبيعات في 12 سبتمبر.

وتقول هواوي إن تصميم الشريحة يتيح ‌لها توفير قدر أكبر من قوة الحوسبة ‌مع استهلاك أقل للكهرباء. وهذا التصميم جزء من ‌مبدأ "قانون تاو للتوسع" الذي ‌كشفت عنه هواوي في مايو أيار ليساعدها على التغلب على القيود الأميركية ​المفروضة على الوصول ‌إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وتطلق ​شاومي هاتفا منافسا قابلا للطي في وقت لاحق من اليوم بينما تكشف أبل يوم الأربعاء عن أحدث سلسلة من هواتف آيفون، ​مع توقعات كبيرة بأن تكشف هي الأخرى عن هاتف قابل للطي.

ويتميز الهاتف ميت إكس.تي2 بآلية طي معاد تصميمها، ومقاومة محسنة للماء، بالإضافة إلى خاصية بالشاشة تمنع الأشخاص القريبين من رؤية ما يعرض. وأظهرت اختبارات الشركة أنه يتمتع أيضا بكاميرات مطورة ويقدم أداء إجماليا أفضل بنسبة 42 بالمئة مقارنة بسلفه.

وتشير بيانات آي.دي.سي للاستشارات إلى أن ‌هواوي، التي لا تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة بسبب العقوبات، تصدرت ​سوق الهواتف الذكية في الصين بحصة سوقية بلغت 22.6 بالمئة في الربع الثاني، متقدمة على أبل التي بلغت حصتها 18.1 بالمئة. وتبلغ الحصة السوقية لشاومي 12.4 بالمئة.