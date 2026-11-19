حصدت لعبة " GTA 6" على تقييمات نقدية مرتفعة مع نشر مراجعاتها الأولى، إذ بلغ متوسط تقييمها على موقع ميتاكريتيك 99 نقطة من أصل 100، لتتعادل مع لعبة " أسطورة زيلدا: أوكارينا الزمن " في صدارة الألعاب الأعلى تقييماً في تاريخ الموقع، وفقاً لموقع غيمز رادار بلس.

بحسب تجميع نشره موقع إم بي فيرست، حصلت اللعبة على الدرجة الكاملة من مواقع عدة، بينها آي جي إن، وجيم سبوت، وجيم إنفورمر، التي منحتها 10 درجات من أصل 10، بينما أعطتها مواقع يورو غيمر، وغيمز رادار بلس، وفي جي سي، خمس درجات من أصل خمس.

ولم تتطابق جميع التقييمات، إذ منحها موقع دبليو سي سي إف تك درجة 9.6 من أصل 10، فيما قيّمها كل من نويزي بيكسل، وزد تي جي دي بـ9 درجات من أصل 10. وأورد الموقع أن متوسط تقييم اللعبة على منصة تجميع المراجعات أوبن كريتيك بلغ 98 نقطة من أصل 100 وقت نشر تقريره.

وتعبّر هذه الأرقام عن تقييمات النقاد في تلك المرحلة، وقد تتغير مع إضافة مراجعات جديدة.

وشكّلت التفاصيل الدقيقة لعالم اللعبة، وحرية التفاعل معه، والعلاقة بين بطليها جيسون ولوسيا، أبرز عناصر الإشادة في المراجعات.

وفي المقابل، رصد نقاد ملاحظات تتعلق بمعدل عرض الإطارات، وإطالة بعض أجزاء القصة، وتحمّل بعض الأعداء عدداً كبيراً من الطلقات قبل سقوطهم.

وتُقدَّم "جي تي إيه 6" بوصفها أضخم وأفضل وأكثر واقعية من سابقاتها، وتدور أحداثها حول مغامرات ثنائي يحاولان النجاة في مدينة "فايس سيتي" حيث تنتشر الجريمة والفساد.

وقبيل طرحها في الأسواق حصدت اللعبة الثلاثاء ثمانية ترشيحات لجوائز الألعاب "ذا غيم أووردز" وهو حفل أميركي يكرّم أفضل ألعاب الفيديو، ويُقام في 10 ديسمبر.

وستكون اللعبة الجديدة متاحة على جهازي "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز"، في تتويج لعملية تطوير مضنية استغرقت أكثر من ثماني سنوات.

وأرجأت الشركة إطلاق اللعبة مرتين بعد عملية قرصنة تعرّضت لها عام 2022، نُشرت خلالها على الإنترنت لقطات مسروقة منها. كما طالتها موجة جديدة من التسريبات في الصيف الماضي.