أطلقت شركة "أوبن إيه آي" نموذجين جديدين هما "جي بي تي 6.2 سول وجي بي تي 6.2 أسترا"، واللذين وصفتهما الشركة بأنهما أفضل نماذجها من حيث تنفيذ المهام الصعبة في الاستخدام اليومي، لأنهما يستهلكان عدداً أقل من الرموز (التوكنز)، ما يزيد كفاءة استخدام النماذج الذكية، مع الحفاظ على رصيد المستخدمين، ويجعلها الأنسب لاستخدام قطاع الأعمال والمطورين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإصدار الجديد من عائلة نماذج "أسترا" يقدم معياراً جديداً لجودة المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ملفات العمل من جداول بيانية ومستندات نصية أصبحت جودتها ودقتها أقرب للإنتاج البشري.

ويلتزم نموذج أسترا بشكل أكبر بالقوالب والمعايير التي تستخدمها الشركات بتصميماتها المختلفة، إلى جانب قدرة النموذج على تطوير الواجهات لمواقع الويب والألعاب الإلكترونية والتصميمات ثلاثية الأبعاد، بتصميم تفاعلي وجذاب وشفرات برمجية دقيقة.

ويسمح نموذج سول بقدرة أعلى من الجيل السابق على إنجاز المهام اليومية المعقدة بكفاءة وسرعة أعلى، إذ يتيح النموذج إنجاز مهام أكثر ضمن الخطة المدفوعة نفسها، كما ينجز مسارات العمل الوكيلة متعددة الخطوات بكفاءة، ويكتب بوضوح وبأسلوب طبيعي، كما أن التعاون معه سهل وبديهي.

وقالت الشركة إن عدداً كبير من موظفيها يعتمد النموذج الجديد مع المهام التقنية وغير التقنية على حد سواء.