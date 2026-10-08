مع ميزة الدفع بنقرة واحدة.. "تيك توك" تطلق مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت "تيك توك" إطلاق مساعد جديد للتسوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة للدفع داخل المنصة تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من العلامات التجارية.

ووصفت المنصة "مساعد التسوق" بأنه وكيل محادثة ذكي، صُمم لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المنتجات وشرائها، إذ يستطيع فهم سياق المحادثة وتذكّر تفضيلات المستخدم واحتياجاته أثناء التفاعل معه.

ويقدّم المساعد إرشادات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال رحلة التسوق، تشمل تفاصيل المنتجات ومدى توافرها ومعلومات الشحن والمقاسات، إلى جانب مساعدة المستخدم على إتمام عملية الشراء، وفقاً لموقع "تك كرانش".

كما أطلقت "تيك توك" ميزة جديدة للدفع تتيح للمستخدم شراء المنتجات مباشرة من العلامات التجارية بنقرة واحدة أثناء تصفحه صفحة "For You"، وهي الصفحة الرئيسة التي تعرض مقاطع الفيديو للمستخدمين وفقاً لخوارزميات المنصة.