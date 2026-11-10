الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح صناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي

يشهد قطاع صناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي تحولاً متسارعاً مع التطور المتلاحق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تتيح أدوات جديدة لإنتاج المحتوى وتطوير التجارب الرقمية، وتعيد تشكيل أساليب العمل في الصناعات الإبداعية، مع استمرار دور الإنسان في توجيه الابتكار والحفاظ على الأصالة والهوية الثقافية.

من جانبه، أكد مدير الذكاء الاصطناعي والتطوير في شركة «ديجيتال لاب»، المهندس محمد سعيد، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تُحدث تحولاً في صناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن القيمة في العصر الرقمي لن تقتصر على امتلاك أدوات الإنتاج المتطورة، بل ستعتمد على الأفكار الأصيلة والتجارب الإنسانية القادرة على بناء الثقة والتواصل مع الجمهور.

جاءت تصريحات محمدسعيد خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «اقتصاد الإبداع والتجارب» (Creative & Experience Economy)، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض «MWC 2026»، بمشاركة خبراء وقادة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لمناقشة مستقبل الصناعات الإبداعية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة والاتصال المتقدم.

وأوضح سعيد أن الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل أساليب إنتاج المحتوى، بعدما أصبحت أدوات كانت تتطلب سابقاً فرق عمل متخصصة وميزانيات إنتاج كبيرة متاحة للأفراد عبر الهواتف الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما وسّع قاعدة المشاركين في الاقتصاد الإبداعي وفتح فرصاً جديدة أمام المواهب.

وأشار إلى أن سهولة إنتاج المحتوى لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على الإبداع أو التأثير، مؤكداً أن الفكرة والرؤية الإبداعية وفهم احتياجات الجمهور تظل عناصر أساسية في تحديد قيمة المحتوى وفرص نجاحه.

وقال سعيد: «الذكاء الاصطناعي يمنح الجميع القدرة على إنتاج المحتوى، لكنه لا يمنح الجميع فكرة تستحق أن تُروى، فالقيمة الحقيقية ستظل في الرؤية الإبداعية والقدرة على فهم الجمهور والتواصل معه».

وفي حديثه عن مستقبل الإبداع البشري، أشار سعيد إلى أن الانتشار المتزايد للمحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، سواء في الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، سيزيد أهمية الأصالة والتجربة الإنسانية، في ظل الوفرة الكبيرة في المحتوى الرقمي.

وأكد أن ارتباط الجمهور بصناع المحتوى لا يعتمد على جودة الإنتاج وحدها، بل يرتكز أيضاً على الثقة والمصداقية والتجارب الشخصية والهوية الثقافية التي تمنح كل مبدع طابعاً مميزاً يصعب تقليده.

وأضاف: «في عالم يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج أي شيء تقريباً، ستصبح الأصالة الإنسانية هي الرفاهية الحقيقية، لأن التكنولوجيا تستطيع محاكاة المحتوى، لكنها لا تمتلك التجارب والذكريات والمشاعر التي تمنح الإبداع معناه».

وشدد على أن مستقبل صناعة المحتوى لا يقوم على المنافسة بين الإنسان والآلة، بل على التكامل بينهما، من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتوسيع آفاق الخيال البشري وتحويل الأفكار إلى تجارب إبداعية جديدة.

وتناول سعيد فرص نمو الاقتصاد الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية الانتقال من استهلاك التكنولوجيا العالمية إلى المشاركة في تطويرها وصناعة تجارب رقمية تعكس الهوية العربية وخصوصيتها الثقافية.

وأوضح أن تقنيات الواقع المعزز والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي تتيح إمكانات لإحياء التراث العربي وتقديمه للأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية، تمكّن المستخدمين من استكشاف التاريخ والحضارات عبر تجارب رقمية تراعي اللغة والثقافة واللهجات المحلية.

واختتم سعيد مشاركته بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط يحمل فرصاً أمام صناع المحتوى ورواد الأعمال والمؤسسات الثقافية، في ظل تنامي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات الغامرة.