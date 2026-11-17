تستعد شركة "أبل" لدخول سوق النظارات الذكية العام المقبل، من خلال تطوير نظارة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومزوّدة بكاميرات للتفاعل مع البيئة المحيطة بالمستخدم، مع دمج نسخة مطوّرة من مساعدها الذكي "سيري إي آي"، لتنفيذ المهام داخل تطبيقات "آيفون" عبر الأوامر الصوتية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وستتيح النظارة للمستخدمين التعرف إلى الأشياء والمباني المحيطة بهم، وترجمة النصوص والمحادثات، وإجراء المكالمات، إلى جانب تنفيذ مهام عبر التطبيقات، مثل حجز سيارات الأجرة والمطاعم، بالاعتماد على هاتف "آيفون" المقترن بها.

وتخطط الشركة الأميركية للكشف عن النظارة الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2027)، المتوقع عقده في يونيو 2027، على أن تبدأ طرحها بالأسواق قبل نهاية العام نفسه، حسب "بلومبرغ".

لكن خطط "أبل" لا تزال تواجه تحديات في استكمال تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى تأجيل الموعد المستهدف للكشف عنها وطرحها في الأسواق، رغم اكتمال تطوير معظم مكوناتها المادية.