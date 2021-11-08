«تويوتا» تكشف مزايا أحدث سيارتها «الكروس أوفر»

المصدر: طوكيو - د ب أ

كشفت شركة تويوتا النقاب عن سيارتها Aygo X الجديدة، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها خماسية الأبواب الجديدة تأتي بطول 70ر3 متر، وتمتاز بسعة صندوق أمتعة تتراوح بين 231 و829 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Aygo X الجديدة على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر وبقوة 53 كيلووات/72 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 93 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي سلس.

وتنطلق السيارة Aygo X الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5ر15 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 158 كلم/س.

أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 7ر4 لتر/100 كلم، ما يعادل 110 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومن المقرر أن تطرح تويوتا الكروس أوفر Aygo X الجديدة بالأسواق في النصف الأول من العام القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.