5 السيارات الأرخص سعراً والأعلى جودة في 2021

المصدر: جوني جبور - دبي

تأخذ إدارات أكبر المصانع العالمية، في خططها الدورية، مواصلة تقديم طرز تلبي تطلعات شريحة محدودي الدخل، عبر طرح سيارات تتمتع بخاصيتي «السعر الاقتصادي» والجودة العالية (الاعتمادية) في وقتٍ معاً. وهذا العام (2021)، قدمت شركات يابانية وأميركية وكورية جنوبية مركبات تصدرت قائمة «الأرخص» ثمناً والأكثر «اعتمادية»، وذلك وفقاً لتصنيفات مواقع مختصة في تقييم المركبات من أبرزها «كار درايف» البريطاني، و«موتور ترايد» الأميركي.

وترصد «الإمارات اليوم»، أرخص خمسة طرز تم طرحها عالمياً وتتوافر في السوق الإماراتية، بجانب تمتعها بالاعتمادية المطلوبة والابتعاد عن الأعطال، لكونها تأتي امتداداً للطرز ذاتها التي تم طرحها في السنوات الماضية، وحازت التصنيفات الأعلى في كسب ثقة مقتني هذه السيارات التي تتمتع بقدرٍ عالٍ من «الاعتمادية»، وذلك وفقاً للآتي: