«رام» تطرح «1500 ليميتد» بسعر 269 ألف درهم

المصدر: إعداد : جوني جبور

ارتقت «رام» مع طرازها الجديد «رام 1500» إلى مستويات غير معهودة في قطاع الشاحنات الرياضية كبيرة الحجم، لما توفره هذه السيارة من مستويات الراحة المقرونة بالرفاهية، تعد الأفضل ضمن فئتها، تبرز بشكل لافت في الفئة الأعلى من هذه السيارة «رام 1500 ليميتد».

وقدمت «رام» لعملائها في «رام 1500» خيارات عديدة من حيث التجهيز، بدايةً مع فئة «كلاسيك إكسبريس» ثنائية الأبواب، وصولاً لفئات ذات المقصورة المزدوجة مع «بيغ هورن» و«لارمي» و«ريبل»، وبنطاق سعري يراوح بين 109.9 آلاف، و219.9 ألف درهم، قبل أن تتألق الشركة التابعة لمجموعة «فيات كرايسلر» مع الفئة الأعلى «ليميتد» التي تبدأ من 269 ألف درهم، بتوفير مزيد من خيارات الرفاهية، سواء للهيكل الخارجي أو مكونات المقصورة.

وتزدان الخطوط الخارجية في «1500 ليميتد» مع شبكة أمامية مطعمة بالكروم المطلي، ومصابيح «LED» كاملة، مع إضاءة نهارية، وغطاء محرك معزز بالمكونات الرياضية وعناصر الديناميكية الهوائية.

كما زودت السيارة بألواح جانبية أسفل حيز الأبواب، تفتح تلقائياً بصورة تسهل من مهمة صعود الركاب والنزول من المقصورة، بالإضافة إلى منح السيارة عجلات مصنعة من سبائك الألمنيوم ذات اللونين والكبيرة الحجم من قياس 20 بوصة.

بدورها، جاءت المقصورة الداخلية الرحبة كاملة التجهيزات، وتحقق أجواء من الراحة المقرونة بأعلى مستويات الفخامة مع تطعيمات من الكروم، ومقاعد من الجلد الفاخر وعالي الجودة تتمتع بخاصية التهوية، وتطعيمات من الخشب المصقول بعناية في كل أركان المقصورة، بما فيها عجلة القيادة، بالإضافة إلى حصول السيارة على الجيل الرابع من نظام «يوكونكت» وشاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس من قياس 12 بوصة (305 ميلمترات) تتيح عرض جميع أنظمة السيارة، وتتمتع بقابلية تقسيم شاشات العرض بتطبيقات ثنائية تساعد في الوصول السريع لكل الخيارات المتاحة. ويضيف نظام التعليق الهوائي ما يصل إلى أربع بوصات (102 مليمتر) من ارتفاع الخلوص الأرضي (أسفل السيارة عن سطح الأرض)، ما يوفر إمكانية خفض السيارة بصورة تتيح دخولاً أسهل إلى المقصورة، هو الأفضل ضمن فئة الشاحنات الرياضية، بجانب إتاحة القدرة للسيارة عند رفع نظام التعليق للتعامل مع شتى أنواع التضاريس الصعبة.

حيز التخزين

أضافت «رام» لسيارتها «1500 ليميتد» خيارات إضافية على صعيد حيز التخزين من خلال صندوق أمتعة كبير قابل للفتح بطريقة أوتوماتيكية، وبأكثر من خيار، بالإضافة إلى صناديق جانبية أعلى حيز العجلات، قابلة للفتح من خلال أزرار أنيقة، ومخصصة لتخزين المعدات بمختلف أنواعها، خصوصاً تلك التي يمكن للسائق ومستخدمي السيارة استخدامها في الرحلات والمغامرات.