مرسيدس تطلق سيارة خارقة جديدة.. وتشعل نار المنافسة مع بورشه

أطلقت شركة مرسيدس أيقونتها AMG CLE 646 الخارقة، التي تشعل نار المنافسة مع بورشه 911 GT3 RS.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها AMG CLE 646 الجديدة تعتمد على سواعد محرك V8 بسعة 0ر4 لتر، والذي يزأر بقوة 475 كيلووات/646 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الكوبيه من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 9ر3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 8ر15 لتر/100 كلم.

ومن الناحية التصميمية، تتمتع السيارة AMG CLE 646 الخارقة بمظهر مهيب بفضل الهيكل العريض المصنوع يدويا من ألياف الكربون، كما أنها تخطف الأنظار من خلال جناح خلفي ضخم، بالإضافة إلى مقصورة داخلية جديدة تتألق بمقاعد رياضية.

وأعلنت شركة مرسيدس أن أيقونتها AMG CLE 646 الخارقة يقتصر إنتاجها على 30 نسخة فقط.