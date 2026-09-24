غزال يخترق زجاج سيارة ويُنهي حياة لاعب كرة قدم!

لقي لاعب كرة القدم البولندي الشاب أوسكار كوردوس، البالغ من العمر 20 عاماً، مصرعه متأثراً بإصابات خطيرة، بعدما اخترق غزال الزجاج الأمامي لسيارته إثر اصطدامه بسيارة أخرى على طريق سريع.

وذكرت صحيفة "برزيغلوند سبورتوفي" البولندية بأن المأساة وقعت في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، على الطريق الدائري بالقرب من مدينة غوستين البولندية، عندما ظهر الغزال بصورة مفاجئة على الطريق، فاصطدمت به إحدى السيارات، قبل أن يُقذف الحيوان بقوة باتجاه السيارة القادمة من الاتجاه المقابل، التي كان يقودها كوردوس.

واخترق الغزال الزجاج الأمامي لسيارة اللاعب وسقط داخل مقصورة الركاب، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، استدعت نقله بصورة عاجلة بطائرة مروحية إلى أحد مستشفيات مدينة بوزنان.

ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته، فارق كوردوس الحياة مساء اليوم نفسه متأثراً بإصاباته.

وكان كوردوس لاعباً في صفوف نادي كانيا غوستين، الذي نعاه برسالة مؤثرة، أعرب خلالها عن حزنه لرحيل لاعبه الشاب، مقدماً تعازيه لعائلته وأصدقائه، ومساندته لهم في هذه اللحظات العصيبة.