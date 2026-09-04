طيران الإمارات تقدم أول مقعد للدرجة السياحية الممتازة يعمل بالكامل بالكهرباء

تواصل طيران الإمارات الارتقاء بتجربة السفر في الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز عالمية، مع إطلاق أول مقعد من نوعه في العالم ضمن هذه الفئة يعمل بالكامل بالكهرباء، ويضم حاجز خصوصية قابلاً للتعديل يمتد بارتفاع المقعد كاملاً بين كل مقعدين.

ويظهر المقعد الجديد للمرة الأولى على طائرات الإيرباص A350 التي تتسلمها الناقلة حديثاً، ليجمع بين الابتكار المتقدم ومستويات أعلى من الراحة، ويمنح العملاء تحكماً أكبر في مساحتهم الشخصية طوال الرحلة.

وتضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات طيران الإمارات من طراز الإيرباص A350، 28 مقعداً فقط، بتوزيع 2-3-2، ويجسد المقعد الجديد أحدث استثمارات الناقلة في مواصلة الارتقاء بتجربة العملاء وإرساء معايير جديدة للسفر في هذه الفئة.

ويمتد حاجز الخصوصية الكهربائي إلى كامل ارتفاع المقعد، في ميزة هي الأولى من نوعها على مستوى مقصورات الدرجة السياحية الممتازة عالمياً. ويبلغ عرض مقعد الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات 20 بوصة، فيما تصل المسافة بين المقاعد على طائرة إيرباص إيه 350 إلى 39 بوصة. كما يمكن إمالة المقعد إلى وضعية مريحة من دون التأثير في مساحة الراكب في الصف الخلفي، ما يتيح للعملاء النوم والاسترخاء براحة أكبر أثناء الرحلة.

يمكن للعملاء رفع حاجز الخصوصية أو خفضه بسهولة باستخدام أدوات التحكم المدمجة في المقعد، وتثبيته عند الارتفاع الذي يفضلونه، لتوفير مساحة أكثر خصوصية سواء للاسترخاء أو تناول الطعام أو العمل خلال الرحلة.

ويمثل المقعد الجديد أيضاً أول مقعد في الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات يعمل بالكامل بالكهرباء. ويمكن للعملاء تعديل وضعية الجلوس المفضلة بلمسة زر عبر وحدة التحكم المدمجة، مع إعدادات مخصصة تشمل وضعية الاسترخاء ووضعية تناول الطعام.

وعززت طيران الإمارات مستويات الراحة في مقاعد الدرجة السياحية الممتازة من خلال تزويدها لمسند الرأس U-Dream من "سافران"، الذي لاقى إقبالاً واسعاً على متن طائرات الناقلة. وصُمم مسند الرأس الجديد من الجلد ليوفر دعماً أكبر للرأس والرقبة، مع إمكانية تعديل الجانبين في عدة وضعيات بما يتناسب مع تفضيلات كل عميل. كما يتوفر مسند قدم جلدي يمكن فتحه يدوياً، ليمنح العملاء مزيداً من الراحة ويساعد على الحد من إجهاد الساقين خلال الرحلات.

وتوفر طيران الإمارات للمرة الأولى في الدرجة السياحية الممتازة خاصية الشحن اللاسلكي، ما يتيح للعملاء شحن أجهزتهم المتوافقة بسهولة طوال الرحلة. كما يحتوي كل مقعد على منفذ شحن USB-C، بالإضافة إلى طاولة عملية مزودة بحامل مدمج للهاتف، ما يسمح باستخدام الأجهزة الشخصية كشاشة إضافية أثناء تناول الطعام أو الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي.

ويستمتع العملاء بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، عبر شاشة تعمل باللمس قياس 13.3 بوصة وبدقة فائقة الوضوح بتقنية 4K والنطاق الديناميكي العالي، لتقديم جودة صورة استثنائية وسرعة عالية في تصفح المحتوى والتنقل بين الخيارات.

وعلى طائرات الإيرباص A350 التي تتسلمها الناقلة حديثاً، سيحظى العملاء أيضاً بتجربة أكثر تفاعلاً من خلال زوايا تصوير خارجية جديدة من الجانبين الأيسر والأيمن للطائرة، تضاف إلى الكاميرات الحالية التي توفر مشاهد أمامية وسفلية، لتمنح المسافرين تجربة مشاهدة أكثر شمولاً أثناء الرحلة.

كما تقدم الناقلة تجربة ضيافة تقترب في تفاصيلها من درجة الأعمال، مع قوائم طعام راقية مستوحاة من النكهات الإقليمية يعدها طهاة طيران الإمارات، وتقدم على أواني "رويال دولتون" الفاخرة، مع مناديل من الكتان وأدوات مائدة من الفولاذ المقاوم للصدأ من "روبرت ويلش".

وعلى الرحلات الطويلة، يحصل عملاء الدرجة السياحية الممتازة على حقائب مستلزمات سفر حصرية وقابلة لإعادة الاستخدام، صممتها طيران الإمارات بالتعاون مع مبادرة "متحدون من أجل الحياة البرية".

وصُنعت الحقائب من مواد ذات مصادر حيوية، تشمل بدائل للجلد مصنوعة من الصبار، وتسلط تصاميمها الضوء على أنواع من الحياة البرية المهددة بالانقراض ضمن أربعة موائل طبيعية مختلفة.

كما تقدم طيران الإمارات للمرة الأولى في الدرجة السياحية الممتازة منتجات فاخرة للعناية بالبشرة من "أفيدا"، مصنوعة بمكونات نباتية. وتضم كل حقيبة أيضاً مجموعة من مستلزمات السفر، تشمل الجوارب وقناع العينين وسدادات الأذن وأدوات العناية بالأسنان، مع استخدام مواد أكثر استدامة في مختلف مكونات المجموعة.

إعادة تعريف تجربة السفر في الدرجة السياحية الممتازة

منذ إطلاق الدرجة السياحية الممتازة في عام 2022، واصلت طيران الإمارات توسيع نطاق هذه المقصورة عبر أسطولها المتنامي، وأصبحت التجربة متاحة حالياً في جميع الأسواق التي تخدمها الناقلة بطائرات الإيرباص A350.

واستلهمت طيران الإمارات تجربة الدرجة السياحية الممتازة من معايير الخدمة والراحة التي تشتهر بها درجة الأعمال في طيران الإمارات، لتضع معياراً جديداً لهذه الفئة من السفر من خلال توفير مستويات عالية من الراحة والخصوصية والتفاصيل الراقية، بما يضاهي تجربة درجة الأعمال لدى العديد من الناقلات.

وتجمع المقصورة بين المقاعد الرحبة والمساحة الواسعة للساقين وخيارات الطعام الراقية والترفيه الجوي عالمي المستوى، لتقدم تجربة سفر متكاملة حصدت العديد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة "أفضل درجة سياحية ممتازة" ضمن جوائز "بزنس ترافلر الشرق الأوسط" لعامي 2024 و2025، إلى جانب تتويج الناقلة بجائزة "أفضل درجة سياحية ممتازة في العالم" ضمن جوائز "ألترا" 2025.

ويمثل إطلاق أول مقعد في العالم للدرجة السياحية الممتازة يعمل بالكامل بالكهرباء ويضم حاجز خصوصية بارتفاع المقعد أحدث فصول مسيرة طيران الإمارات الطويلة في الابتكار في قطاع الطيران.

ومن ريادتها في توفير الاتصال على متن الطائرات وخدمات الإنترنت اللاسلكي أثناء الرحلات، إلى تقديم أجيال متطورة من أنظمة الترفيه الجوي والاستثمار المتواصل في راحة العملاء، تواصل طيران الإمارات تطوير منتجات وخدمات تعكس وعد علامتها التجارية لعملائها بالسفر بـ"تميز دائم".