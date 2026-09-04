«تسلا» تطلق خدمة نقل الركاب بسيارات «سايبركاب» ذاتية القيادة بالكامل

دشنت شركة «تسلا» رسمياً خدماتها التجارية لنقل الركاب بواسطة سيارتها الآلية الجديدة «سايبركاب» (Cybercab) في مدينة أوستن بولاية تكساس، في خطوة تكرس رؤية رئيسها التنفيذي إيلون ماسك نحو التحول إلى مستقبل القيادة الذاتية. ووفقاً لموقع "أكسيوس"، تتميز السيارة الكهربائية الجديدة، التي تتسع لراكبين وتفتح أبوابها إلى الأعلى، بخلوها التام من المقود والدواسات والمرايا، معتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية.

وبات بمقدور الركاب طلب الخدمة عبر تطبيق «روبوتاكسي» التابع للشركة، على غرار التطبيقات الشهيرة مثل «أوبر» و«وايمو». وزُودت المقصورة بشاشة ترفيهية تفاعلية مقاس 22 بوصة تدعم الألعاب والموسيقى وعروض الفيديو، مع خطط لربطها قريباً بخدمات الإنترنت الفضائي «ستارلينك».

ورغم بدء التشغيل التجاري، لا يزال الأسطول في مرحلته الأولية؛ إذ اقتصر العدد المرخص حتى الآن على 45 مركبة «سايبركاب» من أصل أسطول تجريبي يضم 420 سيارة معظمها من طراز «موديل Y». وتسعى الشركة للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 125 ألف سيارة سنوياً، ضمن طموحات واسعة لإنتاج ملايين الوحدات مستقبلاً عبر إشراك رواد الأعمال والمستثمرين لتشغيل أساطيلهم ضمن شبكتها الخاصة.

في المقابل، تترقب الأوساط الاقتصادية والقانونية موقف الجهات التنظيمية الفيدرالية حيال معايير الأمان؛ حيث أفادت «الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة» (NHTSA) بأنها تتابع الأمر وتتواصل مع «تسلا»، مشيرةً إلى أن الأخيرة لم تتقدم حتى الآن بطلبات استثناء رسمية لمعايير السلامة، واعتمدت بدلاً من ذلك على مبدأ الإقرار الذاتي بمطابقة المواصفات.