الرئيس التنفيذي لـ "مرسيدس": الفئة "جي كلاس" المصغرة قادمة أقرب مما تعتقدون

قد تصل سيارة "مرسيدس جي كلاس" المصغرة (Baby G-Class)، التي تُعرف أيضاً بلقب "ليتل جي" (Little G)، إلى الأسواق في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون؛ إذ صرّح أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مرسيدس-بنز"، مؤخراً بأن الشقيقة الصغرى لسيارة "جي كلاس" الأصلية قد تُطرح في غضون أقل من 24 شهراً.

ويضع هذا التصريح موعد الإطلاق المحتمل في حدود عام 2028، بافتراض التزام الشركة بالجدول الزمني. كما كشف كالينيوس أن هاتفه قد امتلأ بالرسائل فور إعلان "مرسيدس" لأول مرة عن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأصغر حجماً، مما يشير إلى وجود اهتمام كبير بها منذ الآن.

ورغم أن الأسعار لا تزال طي الكتمان، إلا أنه من المؤكد أنها ستكون أقل تكلفة بكثير من النسخة الكهربائية الكبرى البالغ سعرها نحو 150 ألف جنيه إسترليني.

تصميم أيقوني

وقد تم بالفعل رصد نماذج أولية عدة للسيارة أثناء خضوعها للاختبارات، حيث أظهرت الصور التجسسية احتفاظ "بيبي جي" بالمظهر الأيقوني الكلاسيكي للفئة (G-Class) رغم حجمها الأصغر، ويشمل ذلك:

هيكل خارجي صندوقي الشكل مع غطاء محرك مسطح وزجاج أمامي منتصب.

مصابيح أمامية دائرية، ومقابض أبواب بارزة وقوية، وقضبان سقف مع سقف بانورامي.

باب خلفي يفتح جانبياً، مزود بصندوق لتخزين كابل الشحن بتصميم يحاكي غطاء الإطار الاحتياطي الشهير.

مقصورة داخلية تحاكي النسخة الكبرى، تضم فتحات تكييف مربعة، ومقابض إمساك كبيرة، ووضعية قيادة مرتفعة، إلى جانب أحدث تقنيات نظام المعلومات والترفيه.

وفيما يتعلق بالبنية الهندسية والقدرات الميكانيكية، تعمل "مرسيدس" على تطوير وحدات منصة فريدة من الصفر بدلاً من استعارة هياكل جاهزة، مع التركيز بشكل كبير على قدرات القيادة على الطرق الوعرة.

وفي هذا السياق، أكد ماركوس شافر، عضو مجلس إدارة الشركة، لمجلة "أوتو إكسبريس" قائلاً: "إن الفئة G سيارة مميزة وأصيلة للغاية، لذا يجب أن تكون النسخة المصغرة منها أصيلة أيضاً. ولهذا لا يمكنني مجرد الاستعانة بمنصة جاهزة؛ بل يتعين عليّ ابتكار وحدات منصة خاصة بي، وهذا ما يحدث بالفعل".

وخلافاً لسيارة "جي كلاس" ذات الحجم الكامل، تفيد التقارير بأنه سيتم تصنيع النسخة المصغرة في المجر بدلاً من ألمانيا.

كهربائية وهجينة

وعلى صعيد منظومة الحركة، كانت "مرسيدس" تخطط في البداية لطرح هذا الطراز كسيارة كهربائية بالكامل فقط، إلا أن التقارير الحديثة تشير إلى أن الشركة قد غيّرت توجهها؛ حيث يُتوقع الآن انضمام نسخ هجينة (هايبرد) إلى جانب النسخة الكهربائية، مما يمنح المشترين خيارات أوسع: