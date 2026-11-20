تواصل العلامات الصينية تعزيز حضورها في سوق السيارات الإماراتية، مستفيدة من تنوع الطرز والتجهيزات والتوسع في فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والهجينة والكهربائية، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع العلامات اليابانية والكورية والأوروبية، ولم تعد تقتصر على الأسعار، بل امتدت إلى التكنولوجيا وخدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار وقيمة إعادة البيع.

وسجلت مبيعات السيارات الصينية في الإمارات 51 ألفاً و545 سيارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتحتل الدولة المركز الثاني خليجياً بعد السعودية، التي سجلت مبيعات بلغت 70 ألفاً و118 سيارة، وفق بيانات «شبكة السيارات الصينية». وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الصينية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها 181 ألفاً و65 سيارة، استحوذت الإمارات على نحو 28.5% منها.

وبحسب البيانات، بلغت حصة السيارات الصينية 26.4% من إجمالي سوق السيارات الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس اتساع قاعدة انتشارها بين المستهلكين.

ويظهر تنامي الحضور الصيني أيضاً في قائمة أكبر شركات السيارات مبيعاً في الإمارات، إذ ضمت قائمة أكبر 10 شركات بنهاية الربع الثالث من العام خمس علامات صينية، بمبيعات تجاوزت 42 ألف سيارة.

ولم تعد المنافسة بين العلامات الصينية ومنافسيها مقتصرة على تقديم سيارات بأسعار أقل، إذ باتت تشمل مستويات التجهيز والتقنيات الرقمية وأنظمة السلامة والقيادة المساعدة، فضلاً عن تنوع خيارات المحركات وأنظمة الدفع.

وتشير تحولات السوق إلى أن خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار وتكاليف الصيانة والضمان أصبحت عوامل مؤثرة في قرارات الشراء، خصوصاً مع اتساع عدد العلامات الصينية المطروحة في السوق المحلية.

ومع اتساع الخيارات أمام المستهلكين، يتوقع أن تتجه المنافسة خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز الثقة بالعلامة التجارية، وتطوير خدمات الصيانة والضمان، وتحسين توافر قطع الغيار، إلى جانب تقديم طرز تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المشترين.

في هذا السياق، أعلنت علامة «LEPAS» التابعة لشركة «شيري» الصينية للسيارات، إطلاقها الرسمي في أسواق الشرق الأوسط، خلال فعالية أقيمت في دبي، شهدت الكشف الإقليمي الأول عن تشكيلتها من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، والتي تضم ثلاثة طرازات هي «LEPAS L8» و«LEPAS L6» و«LEPAS L4».

وقالت الشركة إن طراز «LEPAS L8 PHEV»، المزود بتقنية الدفع الهجين القابل للشحن الخارجي، سيكون أول طراز تطرحه في أسواق المنطقة، على أن تتبعه طرازات أخرى ضمن خطة توسع تدريجية في أسواق الخليج.

وقال الرئيس التنفيذي للعلامة، تشاي شياوبينغ، إن الشركة تسعى إلى تقديم تجربة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا، مع مراعاة أنماط الحياة والاحتياجات المختلفة للعملاء في أسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إطلاق العلامة في المنطقة يمثل خطوة نحو بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء المحليين.

وأفادت الشركة بأن طراز «L8 PHEV» أكمل اختبارات قيادة على الطرق في عدد من دول الخليج، قطعت خلالها المركبة مسافة إجمالية بلغت 10 آلاف كيلومتر. وأوضحت أن الطراز صُمم بمقصورة داخلية رحبة ومدى قيادة ممتد، لتلبية احتياجات التنقل اليومي والرحلات الطويلة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة لاحقاً طرازي «L4» و«L6»، إذ يستهدف الأول توفير تجربة تنقل مرنة داخل المدن، فيما يركز الثاني على الجمع بين التقنيات الذكية والراحة في الاستخدام اليومي.

وذكرت «LEPAS» أنها تخطط، خلال العامين المقبلين، لطرح ستة طرازات تغطي الفئات من «A» إلى «D»، مع خيارات متعددة لأنظمة الدفع تشمل المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) والمركبات الهجينة (HEV)، مع مراعاة متطلبات الأسواق المحلية.

وفي إطار خططها التشغيلية، تعتزم الشركة العمل مع شركائها الإقليميين على توسيع شبكة المبيعات وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب إنشاء مستودع إقليمي لقطع الغيار في منطقة جبل علي، لخدمة ست دول خليجية، وتوفير قطع الغيار خلال 48 ساعة، بحسب الشركة.

ويأتي دخول «LEPAS» إلى الشرق الأوسط ضمن خطة توسع دولية أطلقتها العلامة خلال عام 2026، وشملت أسواقاً في جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقالت الشركة إن استراتيجيتها في الأسواق الجديدة لا تقتصر على طرح المركبات، بل تشمل تطوير منتجات وخدمات تتلاءم مع احتياجات العملاء والخصوصية الثقافية لكل سوق، مع الحفاظ على هوية موحدة للعلامة في التصميم والجودة.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الاستراتيجية توسيع قاعدة عملائها في المنطقة، وتقديم طرازات وخيارات دفع متنوعة تتناسب مع أنماط الاستخدام المختلفة.