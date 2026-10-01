طيران الإمارات تدشن رحلاتها اليومية المباشرة إلى هلسنكي

أقلعت صباح اليوم أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى هلسنكي في فنلندا، لتدشن بذلك خدمتها اليومية الجديدة إلى العاصمة الفنلندية.



وغادرت الرحلة الافتتاحية "ئي كيه 167" مطار دبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً بإشغال شبه كامل للركاب والشحن، وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.



ومع إطلاق الخط الجديد، توفر طيران الإمارات الخدمة المباشرة الوحيدة على مدار العام بين الإمارات وفنلندا، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام حركة السفر بين البلدين.

كما تتيح الرحلة الجديدة للمسافرين الوصول إلى هلسنكي من مختلف الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات التي تضم نحو 140 وجهة حول العالم، بما في ذلك محطات رئيسية في أستراليا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يتزايد الطلب على خيارات سفر مريحة وسلسة إلى العاصمة الفنلندية.



وتشغّل طيران الإمارات خدمتها اليومية الجديدة إلى هلسنكي بطائرة إيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة من الطائرات عريضة البدن.

وتستوعب الطائرة 298 راكباً ضمن ثلاث مقصورات رحبة تشمل درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية، لتقدم طيران الإمارات لعملائها في فنلندا، منذ اليوم الأول لإطلاق الخدمة، أحدث منتجاتها وخدماتها العالمية، ضمن مقصورات رحبة ومضيئة ومزودة بأحدث التقنيات.



وصُمم موعد الرحلة اليومية لضمان سلاسة الربط للمسافرين عبر دبي إلى وجهات شهيرة في آسيا ومنطقة المحيط الهندي وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصى.

وستوفر "الإمارات للشحن الجوي" سعات شحن تصل إلى 16 طناً على متن كل رحلة بين دبي وهلسنكي، ما يفتح آفاقاً للتبادل التجاري في الاتجاهين بين فنلندا ودولة الإمارات، ويربطهما بالأسواق العالمية عبر دبي لنقل صادرات رئيسية تشمل المستحضرات الصيدلانية والإلكترونيات والآلات والأخشاب والسلع سريعة التلف.



