بنتلي تكشف عن توركال أول طراز كهربائي بالكامل في تاريخها

كشفت شركة بنتلي موتورز عن طراز توركال الجديد كلياً، وهو أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة التجارية، خلال حفل الإطلاق العالمي الذي أقيم في لندن.

ويمثل طراز توركال، الذي جرى تصميمه وصناعته يدوياً في بريطانيا، مزيجاً بين إرث بنتلي العريق وحرفيتها الفاخرة المعروفة وتقنيات الدفع الكهربائي المتقدمة، فاتحاً فصلاً جديداً في تاريخ الشركة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في مدينة كرو الواقعة في مقاطعة تشيشير بإنجلترا.

وتقدم توركال أداءً قوياً يصل إلى 888 حصاناً و1350 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو أعلى مستوى عزم في تاريخ بنتلي.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط، مع مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر، وإمكانية شحن البطارية من 10 بالمئة إلى 80 بالمئة خلال أقل من 20 دقيقة.

وستُطرح السيارة في نسختين: توركال القياسية، وتوركال S ذات الطابع الرياضي.

كما تقدم مجموعة جديدة من المواد المستدامة داخل المقصورة، أبرزها أول قماش مخصص لصناعة السيارات مصنوع بالكامل من صوف ميرينو الطبيعي بنسبة 100 بالمئة.

وتراهن بنتلي على خيار مختلف: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بمظهر مألوف، توضع في شريحة الدخول إلى مجموعتها، على أمل أن تجذب المشترين الأصغر سناً إلى جانب الزبائن الحاليين. ويبلغ سعر توركال المبدئي في المملكة المتحدة 173.300 جنيه إسترليني (نحو 844 ألف درهم).

ويشكل طراز توركال محور استثمار ضخم بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني في مصنع بنتلي بمدينة كرو، وهو استثمار يضمن استمرار 4 آلاف وظيفة ويمثل أكبر خطوة تتخذها الشركة حتى الآن نحو مستقبل يعتمد بالكامل على السيارات الكهربائية.

وأثمرت الاستثمارات عن إنشاء خط إنتاج جديد كلياً داخل أقدم مبنى في الموقع، والذي يعود بناؤه إلى عام 1938، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير مهارات العاملين بالشركة لمواكبة تحديات تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها.

وقد تم تصميم وتطوير وإنتاج السيارة بالكامل في كرو بواسطة فريق الشركة المؤلف من 4 آلاف موظف، إلى جانب إنتاجها جنباً إلى جنب مع طرازات بنتلي العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي والطرازات الهجينة، بدعم من شبكة مورّدين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.