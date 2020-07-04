«بنتلي بنتايغا 2021».. مقصورة محدّثة ورحابة أكبر في المقاعد الخلفية

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة بنتلي البريطانية»، أخيراً، النقاب عن الطراز الجديد من مركبتها الشهيرة «بنتايغا» الخاص بعام 2021، والمنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفارهة، في طراز حصل على مزيد من العناصر الجمالية، ومقصورة داخلية محدثة، ورحابة أكبر على صعيد المقاعد الخلفية.

وتطل «بنتايغا 2021» بشبكة مُبرّد أكبر من سابقتها، وتصميم جديد للخطوط الخلفية، مع مصابيح بلمسات أنيقة. كما جاءت المقصورة الداخلية ببنية تصميمية جديدة، طالت كلاً من الكونسول الوسطي المعزز بشاشات حديثة، والعديد من وظائف الاتصال، بفضل بطاقة «SIM» المدمجة، إضافة إلى بنية تصميم جديدة للمقاعد سمحت بمزيد من الرحابة، لاسيما على صعيد المقاعد الخلفية للسيارة. ويستند الطراز الجديد الى محرك يعمل بوقود البنزين، مكون من ثماني أسطوانات، بسعة أربعة لترات، يضمن إنتاج قوة 550 حصاناً، و770 نيوتن/‏متر من عزم الدوران الأقصى للمحرك، على أن يكتفي المحرك بمعدل استهلاك يصل إلى 11.6 لتراً من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر، وهو ما ينتج عنه 265 غراماً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة.

ويتيح نطاق القوة الجديد للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.5 ثوانٍ، في حين تصل السرعة القصوى لـ«بنتايغا 2021» إلى 290 كيلومتراً في الساعة.