«شيفروليه» تضيف مزيداً من الخيارات في طراز «كامارو 2020»

المصدر: جوني جبور - دبي

أدخلت شركة «شيفروليه» الأميركية جملة تعديلات على طراز سيارتها «كامارو» لعام 2020، وذلك مع إضافة مزيد من الخيارات.

وحصلت السيارة على تغييرات تصميمية استوحيت أنماطها من القدرات الفائقة الأداء لسيارات الصانع الأميركي لفئة السوبر رياضية الشهيرة «إس إس»، إضافة إلى توفير فئات مختلفة من هذه السيارة، بداية مع النسخة «LT1» المعززة بمحرك الأسطوانات الثماني، وصولاً إلى توفير خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من 10 سرعات في النسخة المزودة بمحرك الأسطوانات الست بسعة 3.6 لترات.

كما قدمت «شيفروليه» لـ«كامارو إس إس» 2020 واجهة أمامية جديدة بالكامل، استمدت خطوطها التصميمية من الشكل المميز لطراز «كامارو Shock»، مع إضافة شعار أمامي على الشبكة العلوية، وشريط بلون الهيكل يفصل بين الجزأين العلوي والسفلي لشبك المقدمة.

وتجمع نسخة الأداء المتفوق «LT1» بخياريها الكوبيه والقابل للكشف، بين المحتوى التصميمي لنسختي «كامارو LT»، و«كامارو SS».