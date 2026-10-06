اعتقال أميركية بعد محادثة مع نموذج كلود الذكي

ألقت السلطات الأميركية القبض على امرأة بولاية فلوريدا، في الولايات المتحدة، بعد بلاغ من شركة "أنثروبيك" عن فحوى محادثات لها مع روبوت الذكاء الاصطناعي كلود، تضمنت تهديدات بإطلاق النار داخل مقر شرطة محلية.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن حدود خصوصية المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات المطورة لها على مراقبة محتواها، ومشاركته مع السلطات الأمنية.

وبحسب تقرير نشره موقع "The Next Web"، فإن مكتب شرطة مقاطعة لي في فلوريدا اعتقل المرأة بعد تلقي بلاغ من "أنثروبيك" بشأن محادثة أجرتها مع كلود في 26 سبتمبر الماضي، تضمنت تهديداً بتنفيذ هجوم مسلح على مقر الشرطة، قبل أن تكشف في رسالة أخرى أرسلتها في اليوم التالي عن حصولها على سلاح ناري جديد.

وكشفت وثائق الاعتقال أن أنظمة المراقبة التابعة لمنصة كلود رصدت عبارات ومحتوى اعتُبر "تهديداً أمنياً محتملاً"، قبل إحالة المحادثات إلى فريق بشري متخصص لمراجعتها، والذي قرر بدوره إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون "بسبب خطورة التصريحات الواردة فيها".

وبحسب تقرير نشرته شبكة "WINK News" المحلية في 30 سبتمبر الماضي، انتقلت عناصر الشرطة إلى منزل المرأة، وألقت القبض عليها دون وقوع أي مواجهات، قبل أن يتولى أحد المحققين المتخصصين في المعلومات الاستخباراتية بمكتب شرطة المقاطعة متابعة القضية.