وول ‌ستريت جورنال: أنثروبيك تخسر 80 مليار دولار في النصف الأول من 2026

ذكرت صحيفة وول ‌ستريت جورنال أن شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (مالكة نموذج كلود للذكاء الاصطناعي) سجلت خسارة صافية ⁠تجاوزت 80 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.

وقالت الصحيفة ‌في تقريرها الذي استشهدت فيه بمسودة ‌نشرة الاكتتاب العام الأولي إن ‌هذه الخسارة تزيد ‌كثيراً عن ‌تلك التي سجلتها في الفترة نفسها من ‌العام الماضي وبلغت 13 ⁠مليار دولار.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الجانب ⁠الأكبر ⁠من هذه الخسارة، والبالغ 72 مليار دولار، ⁠نتج عن تكاليف محاسبية مرتبطة بالتغيرات في قيمة السندات القابلة للتحويل والأدوات المالية الأخرى ‌التي أصدرتها الشركة لجمع التمويل.