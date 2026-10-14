أبل تطلب من محكمة أميركية إلغاء حكم هيئة محلفين بتغريمها 5.7 مليار دولار

طلبت شركة أبل من قاض اتحادي في سان دييغو إلغاء حكم هيئة محلفين بقيمة 5.7 مليار دولار يتعلق ببراءة اختراع فازت به شركة ⁠تاكشن تكنولوجي ضد عملاق التكنولوجيا الشهر الماضي.

ويتعلق الأمر بتقنية "الاستجابة اللمسية" في أجهزة آيفون وأبل ووتش التي تنتجها شركة أبل.

وأبلغت شركة أبل المحكمة أمس الثلاثاء بأن الحكم، الذي يعد أكبر حكم براءة اختراع في تاريخ ‌الولايات المتحدة بفارق يزيد على 3 مليارات ‌دولار، كان "يفتقر لأي دليل على الإطلاق".

وكانت تاكشن، ‌التي تتخذ من سان دييغو مقراً ⁠لها وتستخدم تقنية اللمس الخاصة بها في سماعات الرأس وسماعات الألعاب، رفعت الدعوى القضائية في عام 2021.

وقررت ⁠هيئة المحلفين ⁠في 25 سبتمبر أن تقنية (تابتيك إنجين) أو (محرك تابتيك) من أبل، التي تولد اهتزازات النقر، ⁠تنتهك براءتي اختراع لشركة تاكشن.