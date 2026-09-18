"واتساب" يختبر دعم 3 حسابات على هواتف آيفون

يختبر "واتساب" توسيع ميزة الحسابات المتعددة على هواتف آيفون، بحيث يصبح بإمكان المستخدمين إضافة ما يصل إلى 3 حسابات داخل التطبيق نفسه، بدلاً من الحد الحالي الذي يسمح بتشغيل حسابين فقط.

ولا تزال النسخة قيد التطوير ولم تُطرح بعد للاختبار أمام مستخدمي النسخ التجريبية.

وتستهدف الميزة الجديدة المستخدمين الذين يديرون أكثر من رقم هاتف، سواء لأغراض شخصية أو مهنية أو لاستخدامات أخرى، إذ ستتيح لهم الاحتفاظ بالحسابات الثلاثة داخل تطبيق واحد، من دون الحاجة إلى هاتف ثانٍ أو الاعتماد على تطبيق "واتساب بزنس" كحل بديل.

وكان "واتساب" قد بدأ خلال الفترة الماضية طرح ميزة الحسابات المتعددة لمستخدمي آيفون، عبر تحديث iOS 26.22.76، بما يسمح بإضافة حساب ثانٍ داخل التطبيق نفسه، مع فصل كامل بين سجل المحادثات والتنبيهات والنسخ الاحتياطية والإعدادات الخاصة بكل حساب.

ومع التحديث الجديد قيد التطوير، يختبر "واتساب" رفع الحد الأقصى إلى 3 حسابات، مع الإبقاء على الآلية نفسها تقريباً، إذ سيظهر لكل حساب اسمه وصورته الشخصية ورقم الهاتف المرتبط به، بينما يحمل الحساب النشط علامة اختيار خضراء لتوضيح الحساب المستخدم حالياً.

وسيتمكن المستخدمون، عند إتاحة الميزة، من إضافة الحساب الثالث مباشرة من إعدادات التطبيق، عبر قائمة الحسابات التي تعرض جميع الأرقام المضافة على الجهاز، أو من خلال خيار التبديل بين الحسابات. ومن المتوقع أن يظهر خيار "إضافة حساب" حتى في حال وجود حسابين نشطين بالفعل داخل التطبيق.

وتحافظ الميزة على استقلالية كل حساب عن الآخر، إذ سيكون لكل حساب سجل محادثات منفصل، وتنبيهات مستقلة، وإعدادات خصوصية خاصة، ونسخة احتياطية منفصلة، إضافة إلى ملفات وسائط مستقلة. كما ستوضح التنبيهات الحساب الذي وردت إليه الرسالة، لتجنب الخلط بين الحسابات عند الرد.

ويدعم نظام الحسابات المتعددة أيضاً ميزة قفل التطبيق بشكل مستقل لكل حساب، بما يتيح تأمين كل حساب بطريقة منفصلة وفق إعدادات المصادقة الخاصة به.

ولا يوجد حتى الآن موعد رسمي لإطلاق دعم الحساب الثالث لجميع مستخدمي آيفون، لكن ظهور الميزة داخل النسخ التجريبية يشير إلى أن الشركة تمضي في توسيع تجربة الحسابات المتعددة، وربما تفتح الباب لاحقاً لدعم أكثر من 3 حسابات داخل التطبيق نفسه.