هاكرز يخترقون "أوبن أيه آي" باستخدام "كلود"

تمكن هاكرز من الوصول إلى بيانات داخلية لشركة أوبن أيه آي المطوّرة للذكاء الاصطناعي باستخدام برمجيات منافستها أنثروبيك.

ونجح باحثو أمن سيبراني في اختراق أنظمة شركة "أوبن أيه آي" المطورة لشات جي بي تي باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" التابع لمنافستها الرئيسية “أنثروبيك "، في حادثة كشفت هشاشة البنية الأمنية للشركة العملاقة.

وكشفت تقارير صحفية أن الهاكرز استغلوا ثغرة في المنتدى الداخلي للمنصة للتسلل إلى حساب موظف، ومن ثم الوصول إلى الكود المصدري عبر منصة "GitHub"، مما دفع الشركة لمكافأة الفريق بمبلغ 6500 دولار وإغلاق الثغرة في يوليو الماضي، بعد أن أجبرت على تحويل 25% من مبرمجيها مؤقتاً لمهام الأمن السيبراني في خطوة طارئة.

يُذكر أن الخبير التقني جوشوا ساكس حذر من أن انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي يسهل تنفيذ الهجمات المعقدة حتى للمبتدئين، وهو ما دفع "أوبن أيه آي" لإجراء تدقيق أمني شامل بعد سلسلة من الاختراقات الأخيرة التي هزت ثقة المستخدمين.