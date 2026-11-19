يحصل هاتف آيفون ديو على تحسينات خاصة في تحديث "أي أو أس 27.3" المنتظر إطلاقه من شركة أبل قبل نهاية العام الجاري، أبرزها إتاحة فتح قفل الهاتف باستخدام بصمة الوجه عبر الكاميرا الأمامية، في خطوة تهدف إلى توفير وسيلة أكثر سهولة لفتح الهاتف، بعدما كان يعتمد على مستشعر بصمة الإصبع ورمز المرور.

كما تم إضافة تحسينات تستهدف تسهيل استخدام شاشته الخارجية الواسعة بيد واحدة، من خلال إضافة ميزة تسمح بتحريك محتوى الشاشة أفقياً.

كما أجرت أبل تعديلات على لوحة المفاتيح الخاصة بالشاشة الخارجية للهاتف، تتضمن إعادة ترتيب بعض الأزرار، مثل الأرقام والرموز التعبيرية والميكروفون، إلى جانب تغيير أبعاد المفاتيح لتصبح أطول وأقل عرضاً، وزيادة مساحة زر المسافة.

وتستهدف هذه التعديلات تحسين الكتابة والاستفادة من أبعاد الشاشة الخارجية للهاتف، وهي من المزايا التي تقتصر على ديو، ولا تمتد إلى بقية هواتف آيفون التقليدية.