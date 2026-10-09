"أنثروبيك" تحذر من القسوة على "كلود"

أعلنت شركة "أنثروبيك" أنها ستمنع مستخدميها من ممارسة، أي "سلوك مسيء أو قاس بصورة مستمرة ومن دون مبرر" تجاه برنامجها للذكاء الاصطناعي "كلود".

وسيُطبق القرار اعتباراً من 12 نوفمبر، وستُعنى بالحالات "التي يتعامل فيها المستخدمون بقسوة متكررة مع النماذج من دون غاية واضحة"، وفق ما كتبت الشركة في تحديث سياسة استخدام أدواتها.

وبينت أن القرار لن يشمل الإزعاج العادي، أو الاختلاف في الرأي، أو كتابة قصص خيالية عنيفة أو قاتمة، أو كذلك إجراء اختبارات وأبحاث على النماذج.

وربطت الشركة الأميركية هذا القرار بميزة أطلقتها في أغسطس 2025، تتيح لـ"كلود" إنهاء محادثة من تلقاء نفسه مع المستخدم الذي يمارس الإساءة بشكل مستمر. وقالت الشركة آنذاك إن هذه الميزة هي نتيجة لـ"أبحاثها الاستكشافية بشأن السلامة النفسية التي يُحتمل أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بها".

وتثير "أنثروبيك" جدلاً واسعاً لأنها تتطرق بشكل واضح إلى إمكانية امتلاك نماذجها شكلا من أشكال الوعي.

وفي فبراير الماضي، قال رئيسها التنفيذي، داريو أمودي، في بودكاست لصحيفة "نيويورك تايمز"، "لا نعلم إن كانت النماذج تتمتع بالوعي"، معرباً في الوقت نفسه عن انفتاحه على هذه الفكرة.