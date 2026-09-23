الأمير هاري: الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة على الشباب من منصات التواصل

حذر الأمير هاري، اليوم الأربعاء، في اجتماع" مبادرة كلينتون العالمية" من أن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أكثر خطورة على الشباب من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دوق ساسكس: "التكنولوجيا أكثر إقناعاً وأكثر حميمية وأكثر قوة. يتعلم الذكاء الاصطناعي كيفية الدخول في علاقاتنا. إنه لا يريد جذب انتباهك فحسب، بل يريد تعلقك به."

في عام 2024، دق هاري ناقوس الخطر من خلال مبادرة كلينتون العالمية بشأن كيفية مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار "وباء" القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية بين شباب اليوم. وأعلن هاري وزوجته ميغان ماركل تأسيس شبكة الآباء من خلال مؤسسة آرتشويل الخاصة بهما

وقال هاري إن شبكة الآباء قد أحرزت تقدماً، لكن التطورات التكنولوجية جعلت "المعركة الشاقة" بالفعل أكثر صعوبة.

وأضاف هاري: "هناك دلائل كبيرة على أن الأسر والشباب والخبراء والمدافعين قد أيقظوا المؤسسات أخيراً لإدراك حقيقة أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تسبب الضرر. لكن الحظر والتسويات والمدفوعات ليست علاجات كاملة."

وكانت شركة "ميتا" قد وافقت الشهر الماضي على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار وإضافة إجراءات أقوى لسلامة الأطفال إلى منصتي "فيسبوك" و"انستغرام" كجزء من تسوية قانونية تاريخية أنهت محاكمة بشأن إدمان المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي وتسوية المطالبات المقدمة من كل ولاية أميركية تقريباً.