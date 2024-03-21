سامسونج تستعد لطرح هاتف جلاكسي S25.. هل سيكون أسرع من آيفون 16 برو؟

كشف تقرير جديد عن استعداد شركة سامسونج لطرح هاتفها جالكسي S25 مطلع العام 2025 مع تزويده بتقنية جديدة للذاكرة العشوائية ستجعل منه منافساً قوياً أمام هواتف أيفون 16 برو، المنتظر وصولها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

فبحسب تقرير جديد نشره موقع AjuNews، تعمل شركتا سامسونج إلكترونيكس وSK Hynix على تطوير الجيل الجديد من بطاقات الذاكرة العشوائية LPDDR6 DRAM لتتمكنا من تحقيق الريادة في سوق الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تزويد الشريحة الجديدة بمعدل نقل فائق السرعة للبيانات، مما ينجز مهام الذكاء الاصطناعي عبر معالجة البيانات وتحليلها.

وأشار التقرير إلى أن هيئة JEDEC الدولية، المتخصصة في وضع المعايير القياسية لأشباه الموصلات، تستعد للكشف عن مواصفات الجيل الجديد خلال النصف الثاني من العام 2024، ومن المرجح أن يكون ذلك في سبتمبر.



وكانت شركة سامسونج قد كشفت مطلع مارس الجاري عن جيل جديد من بطاقات التخزين للهواتف الذكية، تستهدف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون الحاجة للاتصال بالإنترنت من اجل الوصول إلى خوادم مطوري تلك النماذج.