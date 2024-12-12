إنفانتينو: كأس العالم 2034 ستكون بطولة استثنائية في السعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، منح الملف المشترك الذي تقدمت به اتحادات المغرب وإسبانيا والبرتغال لكرة القدم، وملف احتفالية الذكرى المئوية المقدم من اتحاد أوروغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة)، واتحاد باراغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)، شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية منافسات مونديال 2034.

وتم تأكيد الاستضافة بالتزكية خلال مؤتمر افتراضي استثنائي عقده فيفا، بمشاركة أعضائه البالغ عددهم 211 عضواً، حيث لم يكن هناك منافسون للملفات التي نالت شرف التنظيم.

وستبدأ نسخة المونديال عام 2030 بثلاثة لقاءات في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ضمن الاحتفالات بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة للمونديال عام 1930 بأوروغواي، فيما تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا جميع المباريات الأخرى في تلك النسخة.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، عن تصويت الاتحادات الوطنية في «فيفا» على فوز ملف المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم «فيفا» 2034.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «إن بطولة كأس العالم في عام 2034 ستكون بطولة استثنائية، حيث ستكون أول بطولة بعد مرور 100 عام على تنظيم النسخة الأولى من مونديال (فيفا) في عام 1930».

وأضاف إنفانتينو: «كأس العالم 2034 سيكون مميزاً بلا شك، وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات القارية».

وستقام نهائيات كأس العالم 2034 في خمس مدن سعودية من أجل تقديم نسخة استثنائية من البطولة، وهي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، وسيتم إقامة المباريات على 15 ملعباً منها 10 ملاعب سوف تُشيّد في المدن الخمس، وخمسة ملاعب سيتم العمل على تطويرها في مدينتي الرياض وجدة.

وفي 31 يوليو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تفاصيل ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة وبـ48 منتخباً، وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في التاسع من أكتوبر من عام 2023، عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الأول من مارس 2024، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، التي تحمل شعار «معاً. ننمو»، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com). ويشمل ملف ترشح المملكة ثلاث ركائز رئيسة، هي: «معاً لتنمية القدرات البشرية»، و«معاً لتنمية كرة القدم»، و«معاً لتنمية جسور التواصل».