يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو رسمياً منافسين اثنين في الانتخابات المقبلة، في مسعى لإنهاء فترة رئاسته التي امتدت 11 عاماً.

وأكد فيفا اليوم الخميس، أن الفرنسي فيليب ديالو، والياباني كوهزو تاشيما تقدما بأوراق ترشحهما قبل انتهاء المهلة المحددة عند منتصف ليل الأربعاء في مدينة زيورخ، مرفقة بخطابات ترشيح من خمسة اتحادات أعضاء لكل منهما.

ومن المقرر أن تصوت الاتحادات الـ211 الأعضاء في فيفا على اختيار الرئيس الجديد في 18 مارس المقبل بمدينة الرباط المغربية.

ويأتي ترشح المنافسين في ظل انتقادات تواجه إنفانتينو، تقودها اتحادات أوروبية، منذ الكشف في يوليو الماضي عن خطة سرية كان يعتزم من خلالها بيع حصص من عوائد كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتراجع عنها إثر موجة اعتراضات واسعة.

وأوضح فيفا في بيان إن ملفات الترشح أُحيلت إلى لجنة الانتخابات لدراستها واتخاذ قرار بشأن قبول المرشحين.

وحدد الاتحاد الدولي يوم 18 فبراير المقبل موعداً نهائياً أمام لجنة الانتخابات المكونة من ثلاثة أعضاء لإبلاغ الاتحادات الـ211 بأسماء المرشحين الذين اجتازوا إجراءات القبول وسيظهرون على ورقة الاقتراع.