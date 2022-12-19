7 من توقعات لاعبي «دورينا» قبل المونديال تصدق.. «الأرجنتين بطلاً»

صدقت ترشيحات سبعة من أصل 10 من لاعبي دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، كانت «الإمارات اليوم» استطلعت آراءهم قبل انطلاق كأس العالم «قطر 2022»، التي اختتمت أمس، وتوج بلقبها المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي في المباراة النهائية، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3. فيما كان لاعبون آخرون قد رشحوا فرنسا، بينما توقع لاعب واحد فقط حصول البرازيل على اللقب، لكن «السامبا» غادر من ربع النهائي.

ورغم أن الأوروبيين سيطروا على آخر أربعة ألقاب، لكن ترشيحات اللاعبين انصبت على أميركا اللاتينية، وبالذات المنتخب الأرجنتيني. وكان لاعب النصر، محمد فوزي، قال «أمنياتي أن يحقق الأرجنتين بقيادة ميسي اللقب». بدوره، قال لاعب الظفرة، خالد الدرمكي: «بكل صراحة أتمناها للأرجنتين، وأن تكون خير ختام لميسي».

اللاعبون الذين توقعوا تتويج الأرجنتين:

لاعب الوحدة وليد حسين.

لاعب النصر محمد فوزي.

لاعب الظفرة خالد الدرمكي.

لاعب خورفكان مسعود سليمان.

لاعب البطائح زايد الحمادي.

لاعب بني ياس خالد العطاس.

لاعب خورفكان عبدالرحمن يوسف.