بث المباراة الختامية لمونديال قطر على قناة «بي إن» المفتوحة

ستكون المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، منقولة مباشرة على القناة المفتوحة لمجموعة «بي إن» سبورت القطرية، المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات المونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشفت المجموعة في بيان صحافي، أول من أمس، أنها ستبث المباراة على القناة المفتوحة، كما كان الأمر في مباريات أخرى عديدة في المونديال، ومنها مباراتا نصف النهائي والنهائي، وكذلك مباراة المركز الثالث أمس.

وستكون المباراة كذلك منقولة مباشرة على حساب القناة المفتوحة في «يوتيوب».

يذكر أن المباراة النهائية ستكون أيضاً منقولة على عشرات القنوات الرياضية في مختلف دول العالم، وبمختلف اللغات العالمية، كما خصصت «بي إن» مجموعة من المعلقين وتغطية كبيرة للحدث وبلغات عديدة، تتناسب والتغطية، التي تشمل 24 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.