رمسة مونديال

عودة

عاد نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريبات الجماعية مع منتخب بلاده أمس، بعد فترة من الشك حبست أنفاس مشجعي «التانغو» بعد أن عانى ميسي إصابة طفيفة في الفخذ، وغاب على إثرها عن تدريبات أول من أمس.

ثقة

جددت الجماهير الألمانية ثقتها في قدرة المدرب هانزي فليك على إجراء تغيير إيجابي في منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد الخروج المخيب لمنتخب (الماكينات) من الدور الأول بمونديال قطر. وأبدى 41% من الجمهور الألماني في استطلاع للرأي دعمه لبقاء فليك وتحقيق نتائج جيدة في المستقبل، مقابل معارضة 28%، وظل 31% على الحياد.

إنجاز

أشاد النجم السابق للمنتخب المصري نادر السيد بالإنجاز المغربي الاستثنائي في كأس العالم «قطر 2022»، قائلاً إنه يشكل نقطة انطلاقة لمزيد من الإنجازات المبهرة للمنتخبات العربية والإفريقية في المستقبل، كما أشاد بالنسخة الاستثنائية المميزة لبطولة العالم التي تنظمها قطر وتختتم غداً بنهائي فرنسا والأرجنتين.

فان خال

قال مدرب المنتخب الهولندي السابق، لويس فان خال إن التوتر بينه وبين نجم الأرجنتين ليونيل ميسي في ربع نهائي مونديال قطر، ناجم عن سوء تفسير من الصحافة الأرجنتينية لتصريحات سابقة له عن ميسي في مونديال البرازيل، حين قال إنه «عطل ميسي» بمنع الكرة من الوصول إليه، وليس بالتقليل من قيمته، الأمر الذي تسبب في التوتر الأخير بينهما.

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